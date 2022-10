Forma Ciencialy stoupá. Noze už věřím, říká pardubický útočník

Ten se po dvou gólech v Třinci prosadil i v neděli doma proti Plzni a Dynamo nakonec slavilo vysokou výhru 7:2. Už šestou v řadě.

„Lukáš Radil je jeden z nejlepších hráčů extraligy, to musí každý vidět, jak je neskutečný. Je radost vedle něj hrát, stačí se jen dívat, co dokáže s pukem,“ skládal parťákovi poklonu Cienciala.

Ve třinácté minutě na sebe Radil u mantinelu navázal protihráče, pro Ciencialu se před brankou Plzně otevřel prostor, dostal přihrávku a jen tečoval puk do sítě.

„To byla improvizace. Urval jsem se soupeři a měl jsem oční kontakt s Lukášem, takže jsem věděl, co přijde. Puk mi přistál přímo na hokejce,“ popisoval souhru Cienciala.

Po vlažném začátku sezony se dostává zpátky do tempa, v první lajně se znovu baví hokejem.

„Věděl jsem, že to přijde, jen jsem musel být trpělivý. Už věřím uzdravené noze, měl jsem to zranění v hlavě v osobních soubojích u mantinelu. Pak jsem v rozích ztrácel puky a nebyl jsem tak silný, jak jsem zvyklý. Dost mě to štvalo, protože jsem si v těchto situacích vždycky věřil. Ale už je to dobré, neřeším to,“ ulevilo se Ciencialovi.

Dynamo nakonec i díky povedené minutě a půl v samém závěru, během které nasázelo tři góly, rozstřílelo Plzeň 7:2. Dva góly dal Patrik Poulíček, opěvovaný Radil skončil na třech bodech za gól a dvě nahrávky.

„Zatím do sebe vše zapadá, jak má, ale pořád se nemůžeme radovat. Ještě toho máme dost před sebou,“ krotil vášně Radil.

Nejbližší zápas čeká na Dynamo už zítra, kdy se od 17.30 představí na ledě Mladé Boleslavi.