Jediný gól za tři utkání. Budějovičtí hokejisté přišli i o naději

V semifinále play off se Motor chlubil sérií neprůstřelnosti. Ve třech zápasech v řadě mu nedokázal Vsetín dát gól. V baráži střeleckou nemohoucnost předvedli Jihočeši. Před včerejším zápasem s Chomutovem nedokázali svěřenci trenéra Václava Prospala vstřelit branku 135 minut a 17 vteřin. Neuspěli v Chomutově při prohře 0:1, ani v pátek v Pardubicích při porážce 0:2.

A v neděli přidali dalších 56 minut a 14 vteřin, kdy se střelecky trápili. Jedinou trefou se prosadili až za stavu 0:3.

Suma sumárum: Je konec.

Nedělní porážka s Chomutovem stvrdila to, že v příští sezoně si českobudějovický tým extraligu nezahraje. Stále má pouze dva body. A druhé Kladno aktuálně 15. Ve hře už je přitom pouze 12 bodů ze čtyř zbývajících duelů.

„Je to pomalu každý zápas stejné. Tím, že nedáváme góly, tak si nedáváme ani šanci, abychom se z těch svých problémů dostali,“ konstatoval zklamaný trenér českobudějovického Motoru Václav Prospal.

V duelu proti Chomutovu se jihočeské problémy naplno ukázaly. Motor nehrál kompletní. Chyběli sice útočníci Endál a Bradley, kteří umějí gól dát, ale to nemění nic na tom, že nebezpeční domácí nebyli.

„Já si myslím, že jsme celý zápas docela kontrolovali,“ pronesl po utkání obránce hostů David Štich. Bek Chomutova se dokázal prosadit z první vážnější šance v zápase, když se k němu odrazil puk a propálil změť těl před sebou. Něco podobného se Motoru nedařilo.

„Viděl jste ten jejich druhý gól? Hráč se otočil s pukem od mantinelu a trefil to. To nám se vůbec nevede,“ dodal mladý českobudějovický útočník Jakub Doktor. „A ty přesilovky. To je další věc. Ty nám nejdou,“ konstatoval.

Od začátku zápasu měli Jihočeši několik šancí na skórování, ale nedokázali se prosadit a v podstatě si vytvořit souvislý tlak. Povedlo se jim to až v samotném závěru, kdy hráli dvojnásobnou přesilovku a navíc odvolali brankáře.

Před Jihočechy jsou poslední čtyři duely sezony, kdy jim už o nic nepůjde. Ale rozhodně se nedá čekat, že by do nich trenéři Motoru nasadili juniory. „O něco jsme se tady deset měsíců snažili. Máme mančaft, který si baráž vybojoval, a ten ji také dohraje. Junioři s námi trénují, uvidíme, nakolik sestavu ovlivní zranění,“ doplnil Prospal.

Podle útočníka Doktora je na každém hráči, aby dohrál sezonu se ctí a nic nevypustil.

V úterý jede Motor na Kladno. V pátek se se stejným soupeřem utká doma a poslední domácí utkání sezony odehraje v neděli proti Pardubicím.