Hokejisté Českých Budějovic se těší na víc atraktivních duelů

Ve hře byla možnost, že by se Chance liga nově rozdělila na východní a západní skupinu, kde by hrál šestikolově každý tým s každým v rámci své skupiny a dvoukolově pak s týmy z té druhé. Další varianta pak nabízela stejný model jako uplynulá sezona.

Zástupci týmů si však vybrali možnost C. A sáhli po změně.

„Každý klub, který má ambice snažit se o postup do nejvyšší soutěže a dostat fanoušky do ochozů, musí vybrat třetí variantu. Přijetím varianty B bychom konkrétně přišli o atraktivní zápasy s Jihlavou, Vsetínem či Prostějovem a přibyly by nám naopak zápasy proti týmům, které se v posledních letech umisťovaly spíše ve spodní polovině tabulky, a to by prostě nebyl model vhodný pro rozvoj soutěže a vůbec hokeje v Chance lize,“ uvedl nedávno generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

A jak se tedy bude v následující prvoligové sezoně hrát?

V první části soutěže se týmy utkají dvoukolově každý s každým, což bude 30 zápasů. V následující druhé fázi se proti sobě postaví celky na prvním a osmém místě a budou hrát čtyřkolově každý s každým a to přidá dalších 28 utkání.

Do play off pak přímo postoupí první až šestý tým po základní části a celky na sedmém až desátém místě znovu čeká předkolo. Vítěz Chance ligy, který si navíc vybojuje přímý postup do extraligy, bude známý nejpozději po sedmém duelu finále play off 29. dubna v roce 2020. I zástupci českobudějovického Motoru hlasovali pro tuto novinku.

„Jsme spokojení. Ze sportovního hlediska je tato varianta nejlepší pro ty týmy, které budou a chtějí bojovat o přímý postup,“ doplnil Bednařík.

Z první hokejové ligy v příštím ročníku ubude Kladno, které bude hrát extraligu, a naopak stávající týmy doplní nově postupující Sokolov a sestupující Chomutov.