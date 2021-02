Náš výkon byl ostudný, láteřil budějovický kouč Prospal

Celý zápas rozhodla první třetina, ve které hostující celek dal Motoru hned tři góly. V 10. minutě puk za záda domácího brankáře Jana Strmeně dostal Jan Stránský, o tři minuty později David Bernard a v 17. minutě exbudějovický Conor Allen.

„Hodnocení? To bude jednoduché, byli jsme ve všem horší a Boleslav vyhrála naprosto zaslouženě,“ neskrýval hlavní českobudějovický trenér Václav Prospal. „Výsledek je pro nás možná ještě milosrdný, protože z našeho pohledu to nemělo s extraligovým hokejem vůbec nic společného,“ doplnil Prospal stroze a jasně.

Ze začátku druhé třetiny přidal čtvrtý gól Boleslavi David Šťastný. „Pak už jsme měli zápas pod kontrolou. I když Budějovice stav zkorigovaly, blíž jsme je k nějakému srovnání nepustili. Ale počet bodů a postavení v tabulce vůbec nehraje žádnou roli. Když hrajete v Budějovicích třeba na osmdesát procent, je to pro vás zlé. Jsme tedy rádi za tři body,“ podotkl hostující kouč Radim Rulík.

Klub dostal pokutu za diváky

Díky Danielu Voženílkovi a Karlu Plášilovi sice Motor dokázal dát dva góly, ale na připravenou Boleslav to stačit nemohlo. „Náš výkon byl ostudný. Ve hře jsem neviděl nic, od čeho by se dalo odpíchnout,“ uvedl ještě Prospal, který také potvrdil, že v neděli odehrál za Motor poslední zápas útočník Miroslav Forman a vrací se zpět do Sparty.

Českobudějovický Ondřej Slováček (vpravo) v akci před Janem Růžičkou, gólmanem Mladé Boleslavi

Kromě špatných herních výsledků bude muset budějovický klub vyřešit i další nepříjemnost. Disciplinární komise hokejové extraligy mu udělila pokutu 30 tisíc korun za to, že na utkání s Třincem 11. prosince přišlo 156 diváků, přestože kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru fanoušci na zápasy nesmí. Původní výše pokuty byla dokonce 100 tisíc korun.