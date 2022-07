Budějovice poprvé na ledě. Trénink vedli veteráni, čeká se na další posily

Českobudějovičtí hokejisté v pondělí zahájili další část letní přípravy, kdy poprvé společně vyjeli na led. Trenéři zatím zůstali jen na tribuně a z výšky sledovali, jak mužstvo vedou kapitáni. Nejzkušenější dvojici Pecha s Milanem Gulašem doplňoval Hrachovina. „Pořád to tam je, viď?“ glosoval na střídačce Gulaš trefu svého parťáka.

Stejný režim nastolil hlavní kouč Jaroslav Modrý i loni, kdy budějovický tým vedl při své první sezoně.

„Líbí se mi na tom to, že hráči pak vzájemně cítí, že je to jejich tým. Kapitáni si musí připravit trénink, zapojí se trošku jinak. V prvním týdnu si všichni vyzkouší výstroj, dostanou se do toho a budou ideálně připravení na příští týden, kdy už začneme v klasickém režimu,“ uvedl bývalý 51letý obránce.

Jihočeši si poprvé vyzkoušeli i nové mantinely, které zdobí Budvar arénu. Jsou měkčí a vyšší, tři tabule přibyly mezi střídačkami. „Je to fantastické. Plexiskla se hýbou a pro fanoušky to bude pěkné,“ ocenil kouč.

Hokejisté Motoru zatím využívají šatnu hostů. V jejich kabině se totiž finišuje s opravami, a tak by se do ní měli přesunout v nejbližších dnech. „Bude to krásné. Zlepšují se podmínky pro naše hráče a chodit do takové kabiny bude strašně příjemné. Je to dobrá investice,“ zamyslel se Modrý.

Třetí tým minulého ročníku české extraligy trénuje na suchu od začátku května, postupně se k mužstvu přidávali další hráči. Budějovice mají za sebou i soustředění na Lipně ve Frymburku. Už v uplynulém týdnu hokejisté trénovali spolu, nyní poprvé obuli brusle.

„Moc jsme se těšili. Na ledě nás to všechny baví nejvíc, tam to milujeme. Kluci se celé léto chystají, až se dostanou na led a začnou zase dělat svoji práci. Cítím, že společně něco budujeme. Každý den se chceme zlepšovat,“ shrnul.

Trenér Modrý sledoval přípravu povětšinou na dálku, přiletěl teprve před týdnem. Ze zámoří dorazil s celou rodinou, v sezoně s ním zůstane v Česku manželka.

„Letos to pro mě bude příjemnější. Na jihu jsem vyrůstal a je krásné rodině ukázat místa, ke kterým mám vztah. Je to moc fajn, že tu manželka se mnou zůstane celý rok a nebudu tu sám,“ potěšilo ho.

Motor nadále uvažuje o doplnění kádru. Ten je zatím hodně široký, někteří hráči jsou v klubu na zkoušku. Posledním příchodem je 25letý lotyšský forvard Martinš Dzierkals, účastník posledních olympijských her i mistrovství světa.

„Bavíme se o posilách. Ovlivňuje to náš rozpočet a situace na trhu hráčů. Hledáme správné typy a charaktery hokejistů. Důležitá je kultura uvnitř našeho týmu. Dáme šanci a víc prostoru našim mladým hráčům a uvidíme, jak s ní naloží,“ přidal Modrý.

V týmu zatím chybí zkušený útočník Michal Vondrka, který se rozmýšlí, jestli bude pokračovat v kariéře. „Mluvil jsem s ním. Nechám na Michalovi, ať to sám okomentuje a vysvětlí svoji situaci,“ dodal.

Změn doznal i realizační tým, kdy Patrika Martince na postu asistenta nahradil z Kladna příchozí David Čermák.

„Účastnil jsem se jednání, kdy jsme asistenta hledali. Je to realita. Jak se mění hráčský kádr, tak se to děje i v realizačním týmu. David má hodně zkušeností jako hráč i trenér. Přinese zase nový pohled a těším se na spolupráci s ním,“ uzavřel Jaroslav Modrý.