Budějovice čeká těžká obhajoba bronzu, Pech s Gulašem mají učit mladé

Pro českobudějovický klub bude nadcházející sezona jubilejní desátá od přesunu extraligy do Hradce Králové. „Jak hokej řešíme každý den, tak si to člověk ani neuvědomuje. Ale když máme ty kulatiny, tak by bylo příjemné, kdyby se nám povedlo ještě něco víc než loni,“ s úsměvem prohlásil prezident klubu Roman Turek.

Slova bývalého reprezentačního brankáře mohou znít odvážně. Jihočeši však ani po loňském tažení nepatří v novém ročníku mezi favority. Může za to zejména značná obměna kádru převážně v ofenzivě. Chybět budou zkušenosti Jiřího Novotného s Michalem Vondrkou, i když druhý jmenovaný zvažuje, že by se do sezony zapojil v jejím průběhu.

„Základem je se dostat do play off a pak uvidíme, jakou budeme mít sílu oproti ostatním mužstvům. Obhájit takové umístění bude velmi těžké,“ uvědomil si Turek.

Rozpis Motoru v úvodu extraligy: 16. 9., 17.00 Třinec (V)

18. 9., 17.00 Brno (D)

20. 9., 17.30 Litvínov (D)

23. 9., 17.30 Ml. Boleslav (V)

27. 9., 18.00 Hradec Kr. (V)

30. 9., 17.30 Olomouc (D)

2. 10., 17.00 Pardubice (V)

Hra a výsledky Motoru se budou dál točit zejména kolem zkušené dvojice Lukáš Pech – Milan Gulaš. „Máme v týmu plno mladých a ambiciózních hráčů, pro které je to šance. Hledají si místo v klubu a soutěži a záleží na nich, jak toho využijí. Je to práce i pro Pecháčka s Gulim, aby jim pomáhali,“ potvrdil trenér Jaroslav Modrý.

Kapitán Gulaš roli lídra přijímá, ale byl by rád, kdyby ho mladší hráči postupně nahrazovali. „Za kabinu jsem rád, že noví kluci pomalu chápou, na čem stavíme. Budou mít víc času a muset zvládnout novou roli. Musíme zopakovat poctivé výkony, díky tomu pak budeme sebevědomý tým, který zvládne i otáčet zápasy,“ zdůraznil Gulaš.

V přípravě se Jihočechům dařilo průměrně, trenéři nicméně dávali hodně šancí mladým hráčům a zkušené opory šetřili. „Zatím to není ideální, ani výsledky v přípravě nebyly. Trenér nemá být nikdy spokojený, a tak denně pracujeme na tom, abychom navázali na to, co jsme rozjeli. Budujeme si respekt u soupeřů a v tom chceme pokračovat,“ dodal Modrý.

Loňský rok zakončil budějovický klub se ztrátou sedm milionů korun u A týmu a 1,6 milionu u mládeže. Pokryl ji z účtu nerozděleného zisku z posledních let, respektive rezervního fondu u mládeže.

Rozpočet na nový ročník Motor navýšil na celkem 125 milionů korun, přičemž sto milionů padne na extraligový tým. Klub zatím vydal 4250 permanentních karet, což je zhruba o 150 méně než loni. Jihočeši představili i nové dresy. Modrou variantu doplní bílá, která střídá žluté provedení.

Vedení klubu zatím příliš neví, jak ho zasáhne rostoucí cena energií. „Město má zafixovanou cenu energií do konce roku. Co bude od ledna, to nikdo netuší,“ uvedl generální manažer klubu Stanislav Bednařík.