Krošelj vychytal Boleslavi derby. Lídr extraligy navíc našel nového střelce

„Je pěkné, že jsme první. Dostali jsme se do rytmu a hrajeme dobře, ale musíme v tom pokračovat,“ uvedl po utkání s Bílými Tygry brankář Gašper Krošelj.



Slovinský reprezentant zatím patří k nejvýraznějším postavám Středočechů v nové sezoně. Svými výkony si řekl o post jedničky na úkor Jana Růžičky, který odchytal celé jarní play off. Naskočil do čtyř zápasů, úspěšnost zákroků drží nad hranicí čtyřiadevadesáti procent.

Proti Liberci předvedl čtyřiadvacet zákroků. O nulu přišel až devětadvacet vteřin před závěrečnou sirénou, kdy jej z dorážky překonal Marek Zachar.

„Je to škoda. Něco podobného se mi stalo i v minulé sezoně, asi čtyřikrát jsem dostal gól až v poslední minutě,“ povzdechl si Krošelj, ale vzápětí dodal, že další tři body do tabulky jsou pro něj cennější než individuální úspěch.

Ze zápasu extraligy mezi Mladou Boleslaví a Libercem: Zleva Jan Šír z Liberce, brankář Gašper Krošelj z Mladé Boleslavi a Pavel Pýcha z Mladé Boleslavi

Společně se svým protějškem, gólmanem hostů Petrem Kváčou, přispěli k vysoké kvalitě utkání. Ač tomu výsledek 2:1 nenapovídá, v Mladé Boleslavi se hrál svižný hokej s velkým množstvím příležitostí na obou stranách.



„Utkání mělo výbornou úroveň. Bylo tam tempo, nasazení. Jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce, i když jsme si to v závěru trochu zkomplikovali. Ale výhru jsme si zasloužili,“ pochvaloval si trenér Středočechů Radim Rulík.

Bruslaři se opět mohli spolehnout na svého nového střelce. Jakub Kotala při přesilové hře na konci první třetiny tradičně operoval před brankou soupeře, kde se po nahození Davida Šťastného zorientoval nejrychleji ze všech a otevřel skóre.

„Byli jsme domluvení tak, že to tam pošle a já se pokusím zaclonit nebo tečovat. Povedlo se, puk se ke mně odrazil. Ale roli kanonýra nechám Davidovi, střílet umí pěkně,“ pousmál se pětadvacetiletý útočník, který se prosadil už ve čtvrtém utkání po sobě.

Bodově plodný začátek sezony prožívá také Šťastný: poslední tři utkání s bilancí 1+1, proti Liberci zapsal do statistik hned sedm pokusů.

„Jsem rád, že se ujal aspoň ta poslední a vyhráli jsme. Podali jsme kompaktní výkon. První dvě kola nám moc nevyšla, ale i v nich jsme mohli uspět. Ty další jsme zvládli, což je určitě vzpruha pro psychiku. Snad v tom budeme pokračovat,“ prohlásil nejproduktivnější hráč Mladé Boleslavi v minulém ročníku v rozhovoru pro Českou televizi.

V úterý se aktuální lídr extraligy představí na ledě pražské Sparty, se kterou prohrál osm z posledních deseti duelů. „Čekám ještě těžší souboj než proti Liberci nebo v Plzni,“ řekl brankář Krošelj.

Potvrdí Bruslaři rostoucí formu, nebo proti neoblíbenému soupeři narazí?