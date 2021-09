Máme od čeho se odpíchnout, věří Schleiss, plzeňský hrdina i smolař

„Jejich obránce předtím zakopl a kdybych udělal lépe kličku, byli jsme před brankou dva na jednoho. Bohužel mi puk vypíchli, ujeli a rozhodli,“ litoval sedmadvacetiletý Jan Schleiss po porážce 3:4.

Snažil jste se pak rychle vrátit zpět, ale už jste to nezachránil. Navíc ještě Jiřina (David Jiříček) podklouzl a já místo abych to odcouval dozadu, šel jsem na hráče. Chlapík mě ale prohodil a jejich střelec už pak byl sám před brankářem. Bylo to buď anebo. Pro nás to dopadlo hůř, ale zaplaťpánbůh za bod.

Berete ho jako zisk i přesto, že jste dlouho vedli 2:0?

Po porážce s Boleslaví to beru pozitivně. Je důležitý a máme se od čeho odpíchnout. Hráli jsme na začátku dobře a šli do vedení. Ale musíme se také soustředit na to, že takhle je třeba hrát šedesát minut. Když vedeme 2:0, potřebujeme náskok udržet a vítězit za tři body.

Ve třetí části jste byli hodně pod tlakem a Sparta skóre otočila. Ceníte si, že jste dokázali srovnat?

Nechtěli jsme tady jen bránit. Ale chtěli jsme hrát určitě dozadu lépe než v předchozích zápasech, abychom nepropadali. Ve třetí třetině se nám to moc nedařilo a oni dali dva góly. Naštěstí nám pak darovali dlouhou přesilovku a my jsme se tím mohli vrátit do utkání. Jsem rád za bod, ale furt je na čem pracovat.

Dal jste dva góly, hlavně ten první padl po krásné kombinaci.

Kluci to skvěle sehráli. Důležitý byl už Čero (Čerešňák), jednou kličkou rozpohyboval dva protihráče. Pak už to šlo rychle z jedničky, já stál jen na svém místě, puk ke mně přišel a já to trefil. Gólman měl ještě hokejku v prázdné brance a myslím, že jsem ji i trefil, ale naštěstí to propadlo do sítě. A podruhé to bylo podobné. Dvakrát jsem to šťastně došťouchl, klukům děkuji.

Jak se vám hrálo po pauze zaviněné lehčím zraněním?

Naštěstí z toho byly jen tři dny doma a ukázalo se, že můžu jít zpátky do zápasu. Po první třetině jsem toho měl dost, ale čím víc jste pak na ledě, je to lepší a lepší.