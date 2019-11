Jankův návrat. Jezdit jen bazény bylo na palici

Dnes naskočí zpět. Doma a pikantně proti Olomouci, tedy soupeři, na jehož ledě si v extralize 4. října zahrál naposledy.



„Těším se hrozně moc, ta pauza bylo hodně dlouhá,“ svěřil se sedmadvacetiletý Jank.

Tahle slova už přitom měl mít dávno za sebou. Jenže zatím je letní posila Škody smolařem týmu. Začátek sezony nestihl kvůli zraněnému kotníku, pak stihl pouhé tři zápasy a ze hry jej vyřadily další trable.

Čeká vás vlastně druhý návrat během podzimu, že?

Je to nepříjemné. Každý chce hrát zápasy, být před fanoušky, proto tuhle práci děláme. Ale léčení s rukou probíhalo trochu jinak než na začátku sezony s kotníkem. Mohl jsem alespoň zapojovat nohy, být i na ledě. V tom to bylo příjemnější.

Takže nemáte pocit, že jste s fyzickou kondicí musel začínat úplně od nuly?

Předtím s kotníkem šlo jen zvedat činky, posilovat vršek. Ale zase, šlapat na kole a pořád dokola jezdit na ledě jen bazény tam a zpátky bez hokejky, to je taky na palici, když to trvá dlouho. Vlastně ani pomalu nevím, co bylo horší. Naštěstí Honza Snopek (kondiční kouč) se snažil program vymyslet tak, aby mě ta monotónnost trošku bavila.

Hodně vás štve, jak málo jste toho od přestupu do Plzně zatím stihl na ledě odehrát?

Když je zdraví, je všechno. Teď mě zabrzdila dvě zranění, která nešla vyřešit tak, abych mohl nějakým způsobem hrát zápasy. Na hlavu je to strašně těžké. Musím poděkovat klukům a trenérům, hlavně Honzovi. Nikdo na mě netlačil, nikdo se nekoukal skrz prsty, že jsem byl dvakrát takhle dlouho mimo. Za to všem hrozně děkuju.

Je snazší naskočit alespoň ve chvíli, kdy se týmu daří?

Určitě je to pro mě jednodušší. Jsem rád, že se klukům daří, a naskočím do rozjetého vlaku. Ale ani tak to nebude po sedmi týdnech nic jednoduchého. Budu se snažit pomoci, jak jen to půjde.

Napadlo vás, že zatím poslední zápas jste odehrál na Moravě zrovna proti Olomouci?

Spíš vím, co nás čeká. Hodně soubojů, urputný hokej. Asi ne tak líbivý, ale doufám, že to zvládneme.

Co na soupeře bude platit?

Ty osobní souboje vyhrávat a vnutit jim naši hru. Dostat je pod tlak, aby měli problémy ve vlastním pásmu. Tlačit na ně a hodně střílet.