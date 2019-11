Plzeňský Kantner po smolném konci v Lize mistrů: Je to ohromná škoda

Po domácí porážce 1:2 si sice v úterní odvetě na ledě švýcarského Lausanne vynutili i bez zraněného kapitána Gulaše díky výhře 4:3 prodloužení, jenže to po necelé minutě ukončil po přečíslení gól domácího Emmertona.

„Je to ohromná škoda, nás tyhle zápasy hrozně baví,“ litoval útočník Škody Matyáš Kantner, který ve třetí části vyrovnával na 3:3.

Co vám Liga mistrů dala?

Je to zábava hrát proti týmům z Evropy. Něco nového, co nás jen může posunout dál, protože je nás v týmu spousta mladých kluků. Je to ohromná zkušenost, zkusit se porovnat s jinými hráči než v extralize. I když takové vyřazení hodně mrzí, jsme rádi, že jsme došli alespoň takhle daleko.

V první třetině padlo pět gólů, vy jste inkasovali třikrát. Co bylo důvodem divoké hry?

Asi to cestování. Měli jsme dva lety, celý den na cestě, neměli jsme ani rozbruslení. První část jsme se do toho dostávali, bylo to divoké. Ale pak se hra ustálila a myslím, že ve třetí třetině jsme ukázali sílu.

Jak popsat váš gól na 3:3?

Byl tam skákavý puk, mně se do něj povedlo plácnout dřív než obránci, a tím jsem se dostal za něj. Pak už jsem se jen natlačil před brankáře a po kličce mi to tam spadlo.

Hráli jste pouze na jedenáct útočníků, bylo to hodně složité?

Hlavně pro Filipa Přikryla, který hrál dvě třetiny ve dvou lajnách. Ve třetí pak Kuba Pour. Pro ně to muselo být hodně těžké utkání.