ONLINE: O čtvrtfinále Ligy mistrů. Hradec i Plzeň bojují v odvetách

Královéhradečtí si těsný náskok vytvořili díky gólu Aleše Jergla z 56. minuty. K postupu jim tak stačí i remíza. Porážka o gól by znamenala desetiminutové prodloužení s třemi hráči na obou stranách, případně nájezdy. Prohra o dva góly a více posune dál německý celek.



„Musíme zůstat pozitivně naladění a jen tvrdou prací se můžeme posunout zpátky nahoru. Dát hlavu mezi ramena a makat,“ říká obránce Hradce Petr Zámorský.



Plzeň je po domácí prohře ve složitější situaci. „Měli jsme hodně mladý mančaft, ale na druhou stranu je to pro naše kluky velká zkušenost. Musíme to brát sportovně a stát nohama na zemi. Pokud je někdo lepší a zkušenější, tak to musíme uznat. To ale neznamená, že se o to ve Švýcarsku neporveme. Určitě budeme chtít postoupit,“ zdůraznil plzeňský kouč Ladislav Čihák.

„Výsledek 1:2 určitě neznamená ztracenou sérii. Do Švýcarska bychom stejně jeli s cílem vyhrát za jakéhokoliv stavu. To stále platí a doufám, že se nám to povede,“ přeje si brankář Dominik Frodl.



V play off Ligy mistrů postupuje ten celek, který má v součtu po obou utkáních lepší skóre. Pokud by skóre po dvou zápasech bylo vyrovnané (např. výsledky 1:2 a 4:3), následuje prodloužení, poté nájezdy. V případě Plzně by to bylo po výhře o jednu branku. Pokud by Plzeň vyhrála o dvě branky, postoupila by. Pokud první utkání skončí remízou, neprodlužuje se, rozhoduje se až ve druhém duelu.

Adler Mannheim : Mountfield HK 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Endras (Gustafsson) – Larkin, Katic, Lampl, Lehtivuori, Reul, Akdag, Billins, Krupp – Plachta, Desjardins, Wolf – Rendulič, Eisenschmid, Kraemmer – Huhtala, Smith, Stützle – Hungerecker, Goc (C), Soramies. Sestavy:

Mazanec (Sajdl) – Čáp, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Pilař, Šalda – Jergl, Koukal, Červený – Smoleňák (C), Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Dragoun, Chalupa – Perret, Kubík, Klíma. Rozhodčí: Öhlund, Björk (oba SWE) – Hurtik (GER), Leermakers (NED) Přejít na on-line reportáž