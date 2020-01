Honejsek si vylepšil rekord. Letos se cítím fantasticky, říká

„Doufám, že během sezony nám to ještě vyjde,“ mnohoznačně podotkl Honejsek, který obě souhry zakončoval.

Parádní kombinace nadchly hlediště, její aktéři si za ně vysloužili bouřlivé ovace. Úspěch celé akce se skrýval v její rychlosti. Než se hostující brankář stačil přesunout od jedné tyčky ke druhé, puk už byl za ním v kleci.

„Když jde nahrávka přesně na střed a udělá se to šikovně, je to podle mě nebránitelné,“ upozornil Honejsek. „Podobné akce zkoušejí všechny týmy. Nám to teď vyšlo dvakrát za sebou.“

To, že na konci úspěšné akce byl zrovna Honejsek, vyplynulo z aktuální varianty. 28letý útočník totiž letos častěji nahrává. Během 34 utkání se asistencí podílel na 20 brankách, což je jeho nový osobní rekord. Až dosud bylo jeho maximem 17 nahrávek z ročníku 2012/13.

„Letos jsem přijal takovou roli, že se snažím hledat svoje střelce v lajně. Rozhazuju akce,“ vysvětlil prostějovský rodák.

Ale to neznamená, že nechce střílet branky. Že je střelec, předvedl hlavně před sedmi lety, kdy se jeho jméno objevilo mezi kanonýry devatenáctkrát. Předloni zvládl 16 gólů, letos jich vsítil sedm.

„Každý chce dávat góly,“ pousmál se Honejsek.

I proto si na tréninku přidává a pálí na branku ze všech stran. Například včera odešel z ledu mezi posledními a dlouho poté, co trenér Robert Svoboda ukončil trénink.

„Doufám, že to k něčemu bude,“ přeje si Honejsek. „Vím, že jsem měl období s málo šancemi a málo střelami. Snažím se na tom pracovat.“ Po loňské utrápené sezoně se nenápadně posouvá v kanadském bodování celé soutěže. Průběžně drží 14. příčku s jednobodovým mankem na osmého. Pomohla mu k tomu jedno čtyřbodové a tři tříbodová utkání.

„Letos se cítím fantasticky,“ pochvaluje si. „Čím to je? Těžko říct. Přítelkyně mi doma dělá dobré zázemí.“ V podobné herní pohodě byl naposledy během dvou finálových sezon, kdy nastupoval po boku Petra Čajánka. Teď už Honejsek sám patří mezi lídry. V 28 letech cítí na ledě mnohem větší zodpovědnost než dřív.

„Tehdy jsem věděl, že když mi to nepůjde, nic se neděje, protože máme super spoluhráče,“ vzpomíná. „Teď to na mně víc stojí. Čím je člověk starší, tím víc chce dělat správná rozhodnutí a pomoci týmu. Vím, že špatných chvilek nemůžu mít moc.“

Pokud jich bude málo, můžou Berani zlobit movitější mužstva. Honejsek by přitom znovu rád zažil delší cestu vyřazovacími boji.

„V minulých dvou sezonách jsme vypadli v předkole, teď si na sebe kladu větší nároky. Chci hrát čtvrtfinále, chci vyhrát titul,“ naznačil. „Nemáme k tomu blízko ani daleko. Na začátku sezony to nebylo ideální, teď jsme na vlně. Chtěli bychom udělat další krůček a posunout zlínský hokej výš.“