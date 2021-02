Michnáč proti svým. Motivace byla veliká, říká plzeňský útočník

Byl to pro vás hodně specifický zápas? A byl jste s bývalými spoluhráči v nějakém kontaktu?

Těšil jsem se na něj. Ale hecování žádné nebylo. Jak znám trenéry v Budějovicích, ti klukům určitě říkali, aby se se mnou vůbec nebavili. Takže nic neproběhlo.



Vzhledem k vývoji utkání, jste spokojený se dvěma body?

Před zápasem jsme určitě všichni chtěli tři. Ale je pravda, že podle vývoje jsou pro nás i ty dva dobré.

Dvakrát jste prohrávali o dvě branky. Co se stalo?

Nezačali jsme moc dobře, stav 0:2 po první části nebyl ideální. Ale v kabině jsme si něco řekli, druhá třetina už byla dobrá. Až na jejich gól těsně před koncem. Ale nevzdali jsme to, celou třetí třetinu jsme je tlačili, zaslouženě vyrovnali na 4:4 a v prodloužení dokonali obrat.

Gulaš vyrovnal 19 vteřin před koncem. Jak jste závěr prožíval?

Do hry už jsem moc nezasahoval, ale moc jsem si přál neprohrát. Všichni jsme to chtěli otočit.

Hned v první třetině jste měl i velkou šanci, co chybělo?

Pár centimetrů, škoda... Motivace byla veliká. V první třetině jsem to ještě jednou dostal mezi kruhy, možná kdybych vystřelil dřív, také to mohlo skončit gólem.

Jak si zvykáte ve formaci s Dočekalem a Přikrylem?

V pohodě, zatím jsme si sedli, za těch pět zápasů jsme šli herně nahoru. Škoda, že je teď reprezentační pauza. Raději bych hrál dál.