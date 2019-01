Stále máme šanci v Lize mistrů otočit, věří plzeňský útočník Straka

Musí dohánět tříbrankové manko. Proti soupeři, který v uplynulých třech letech dvakrát soutěž ovládl. Proti týmu, kterému šéfuje útočník Joel Lundqvist, trojnásobný světový šampion. Proti výběru, kterému sebevědomí přidala výhra 6:3 z minulého týdne.

„Pořád věříme, že máme šanci ten vývoj otočit. Probojovat se do finále je pro nás velké lákadlo,“ říká útočník Škody Petr Straka.

Navíc existuje varianta, že by se finále, které se hraje už jen na jeden zápas, hostila znovu Plzeň. A pro pořádek, druhého postupujícího určí středeční druhé „redbullovské“ derby mezi Salcburkem a Mnichovem. První duel v Německu skončil bezbrankovou remízou.

„Abychom uspěli, je třeba podat výkon na hranici našich možností. Je to jediná, ale zároveň i reálná cesta. My uděláme sto procent, abychom postoupili. Je to pro nás velká výzva a o ten pohár pro vítěze Champions League bychom si moc rádi zahráli,“ prohlásil plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Jeho tým posílila nedělní výhra v Olomouci 4:0, v sestavě udělá jedinou změnu. Do centra třetí formace se místo Kracíka postaví Kratěna. „Musíme mít dobrý pohyb, bruslení, udržet se na puku. A snažit se udělat co nejméně chyb, protože Frölunda je dokáže tvrdě trestat,“ vypočítal Čihák.

Před týdnem se hattrickem blýskl obránce Allen, ale na lepší výsledek to nestačilo. Rozhodl úsek za stavu 2:2, v němž švédský tým skóroval třikrát v rozmezí 198 vteřin.

„Byly tam nějaké věci, ve kterých nás přehráli, na ty si musíme dát pozor. Výborně bruslí, jsou velice dobře organizovaní. A dokázali nás dostat pod tlak v přesilovkách, což se nám v extralize tolik nestává,“ mínil Straka.

Přesto věří, že je v silách týmu se o postup ještě porvat. „Jednoznačně ale potřebujeme do zápasu dobře vstoupit a pak ho celý pořádně odjezdit. Na nejlepší úrovni, které jsme schopni. Tříbranková ztráta je velká, ale uděláme všechno pro to, abychom to ještě zvrátili,“ slíbil útočník.

Z 11 utkání v letošním ročníku Ligy mistrů Škoda prohrála jediný. V úterý potřebuje vyhrát alespoň o tři góly, aby si vynutila prodloužení.