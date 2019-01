Plzeň v Lize mistrů poprvé padla, v semifinále inkasovala šestkrát

Možná by se utkání vyvíjelo jinak, kdyby plzeňský střelec Milan Gulaš proměnil svou tutovku během úvodní přesilovky. Jenže na kdyby se nehraje. Do vedení místo toho šli jako první Švédové, skóre otevřel dorážkou ve vlastním oslabení Mustonen. Gól v početní nevýhodě vstřelili také Západočeši, Allenův proměněný únik ale na konci první třetiny znamenal jen snížení na 1:2.

Američan ve službách Plzně po přestávce dokonce srovnal, jenže v polovině duelu přišla rozhodující pasáž zápasu. Frölunda během tří minut nasázela českému soupeři stejný počet branek a plzeňská ztráta rázem strmě narostla. Svěřenci trenéra Ladislava Čiháka do konečného hvizdu vsítili už jen jednu branku, opět zásluhou Allena, a první semifinále ztratili poměrem 3:6.

„Hattrick je krásný, ale pořád je to porážka... Naštěstí je to jenom poločas, protože se počítá až celkové skóre. Věřím, ze nám doma pomůžou fanoušci. Sice jsem v Plzni jen půl roku, ale věřím, že pro hostující tým musí být nepříjemné u nás hrát. Snad se to potvrdí,“ přál si Allen.

Aby Západočeši postoupili do finále Ligy mistrů, budou muset v domácí odvetě v úterý 15. ledna porazit Frölundu v celkovém skóre. To se sčítá z obou zápasů, nezávisle na domácím prostředí.

„Soupeř nás předčil ve většině aspektů hokeje - byl přesnější, efektivnější, rychlejší. Blahopřejeme mu k výkonu, ale my rozhodně nic nebalíme. Doma se o postup ještě popereme a chceme se z dnešního duelu poučit,“ prohlásil trenér poražených Ladislav Čihák.

V druhé semifinálové sérii spolu soupeří německý Mnichov a rakouský Salcburk. V prvním duelu diváci gól neviděli.



Frölunda Indians : HC Škoda Plzeň 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) Góly:

05:44 Mustonen (Ekbom)

11:43 Rakhshani (Lasch, Genoway)

27:54 Lasch (Carlsson, Fagemo)

29:49 Grönlund (Rakhshani, Friberg)

31:07 Hjalmarsson (Stålberg, Sigalet)

48:00 Rakhshani (Lasch, Lundqvist) Góly:

18:48 Allen

24:31 Allen (Straka, Jones)

50:58 Allen (Gulaš, Kovář) Sestavy:

Gustafsson (Mattsson) – Lindström, Sigalet, Grönlund, Genoway, Moverare. Ekbom, Westerlund – Friberg, Lundqvist, Rakhshani – Fagemo, Carlsson, Lasch – Westerholm, Mustonen, Fjällström Rosseli-Olsen, Hjalmarsson, Stålberg – Raymond Sestavy:

Miltchakov (30. Frodl) – Pulpán, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, Kaňák, Kvasnička – Němec. Kovář, Gulaš – Straka, Kodýtek, Eberle – Kindl, Kracík, Čerešňák – Kantner, Preisinger, Indrák Rozhodčí: Kauokari, Vikman (oba FIN) – Pihlblad, Nyqvist (oba SWE) Počet diváků: 2975 Přejít na on-line reportáž