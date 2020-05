Obránce Moravčík po přestupu: Ve Finsku to bude o bruslení

„Začalo se to řešit už na prosincovém srazu reprezentace v Plzni. Byla to první nabídka, která přišla, a docela rychle jsme se domluvili. Já byl rád, že mám jistotu na další sezonu,“ popisuje pětadvacetiletý rodák z Klatov, který s finským klubem podepsal roční smlouvu.



Moravčík má za sebou turbulentní sezonu. Začal ji v Plzni, která ho ale v lednu překvapivě poslala do Litvínova výměnou za dalšího beka Adama Jánošíka. S Vervou pak zažil drsný boj o záchranu, kterou si tým zajistil až v posledním kole základní části výhrou nad Kladnem. Teď český reprezentant ambice změní, Tappara hraje každým rokem o medaili.

„Každý chce hrát v týmu, který má ty nejvyšší ambice. Nikdo se nechce plácat někde dole, musím přiznat, že to mi letos v Litvínově stačilo. Když hrajete každý zápas s vědomím, že nutně musíte bodovat, je to na psychiku hrozně náročné,“ míní Moravčík.

O tom, co ho ve Finsku čeká, mluvil hlavně s gólmanem Hrachovinou, který v Tampere působil od šestnácti let a teď se tam vrací po dvouleté odmlce. „Ale spíš vtipkoval, co čeká jeho, že bude mít zase dost práce s překlady z finštiny do češtiny. Domlouvali jsme se, že mně pomůže, abych se nějaké základy rychle naučil a mohl lépe zapadnout,“ plánuje odchovanec Plzně, který nabídku z Finska řešil už před rokem. „Něco se tam řešilo, klaplo to ale až letos. O finské lize tak nějaký přehled mám. Myslím, že je kvalitní, především co se týče bruslení. To je hlavní aspekt a já bych se v tomto směru ještě rád posunul dopředu.“

Za normálních okolností by teď Moravčík zřejmě bojoval s národním týmem na mistrovství světa ve Švýcarsku. Šampionát byl ale ze známých důvodů zrušen, Moravčík se tak chystá na novou sezonu doma v Plzni. „Pracuju s kondičním trenérem, máme tady takovou malou hráčskou skupinu ještě s Honzou Schleissem či Kubou Lvem,“ prozrazuje.

Do Finska odletí, jak to jen půjde. „Řešila se i dvouletá smlouva, nakonec jsme se dohodli na jedné sezoně. Uvidíme, co bude pak. V Tampere se staví nová hala, po sezoně se tam tým bude stěhovat. A já bych se určitě nebránil ani delšímu kontraktu.“