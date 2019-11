Nevyhráli skupinu náhodou, říká o Mannheimu hradecký asistent Svoboda

Mohlo by se zdát, že los úvodního kola vyřazovací části byl k hradeckým hokejistům milosrdný. Ušetřil je totiž obávaných soupeřů ze Švédska či z Finska, ale brát Mannheim jako lehčí volbu? To by se mohlo vymstít.

Stačí se podívat na jeho vizitku z posledních měsíců. Takže: šampion v německé nejvyšší soutěži, která určitě není lehká, a k tomu prvenství v základní skupině Ligy mistrů, v níž za sebou nechal nejen polské Tychy a rakouskou Vídeň, ale především švédský Djurgarden.

„Určitě nevyhrál základní skupinu náhodou,“ uvedl Petr Svoboda, jeden z asistentů hlavního koučů Mountfieldu.

Hradec jde do dnešního zápasu ve složité situaci, kterou si přivodil nepovedenými výkony před právě končící první reprezentační přestávkou sezony. Nejenže před ní prohrál v Plzni, ale hlavně poté na domácím ledě nezvládl prestižní derby s Pardubicemi.

To se jistě odrazilo v následujících dnech, v nichž se tým snažil co nejlépe připravit na další část sezony, tedy i na dnešní zápas. „Kluci dostali v pondělí a v úterý volno, pak od středy do pátku jsme se při tréninku zaměřovali na jiný herní styl, spíše defenzivnější,“ popisoval předcházející dny Svoboda.

Hlavním tématem byl vysoký počet gólů, který mužstvo v posledních týdnech inkasovalo. „Nejvíc jsme se soustředili na defenzivní systém, potřebujeme být zodpovědnější v obraně. S přesilovkami a oslabeními jsme začali až tento týden,“ vysvětlil hradecký asistent, jenž má ve své kompetenci právě obranu.

Nic z toho, o čem se Svoboda zmínil, se ale netýkalo pěti opor, které byly až do konce minulého týdne se svými reprezentačními týmy. Platilo to o obráncích Zámorském, Rosandičovi a Cibulskisovi a o útočnících Radovanu Pavlíkovi a Perettovi. Hradec jimi zásobil hned čtyři národní výběry, vedle českého také slovenský, lotyšský a francouzský.

Ale zpět k Lize mistrů a k Mannheimu. V kádru německého šampiona jsou sice hráči sedmi národností, ale cizinci nepřevažují, většinu soupisky zaplňují domácí borci, kterých je devatenáct.

Vedle toho má hlavní kouč Pavel Gross, rodák z Ústí nad Labem, k dispozici po třech hráčích z Finska a z USA, dva z Kanady a po jednom z Chorvatska, ze Švédska a z Itálie. A kvalita? Také značná: čtrnáct z nich má zkušenosti z mistrovství světa, sedm hráčů zažilo atmosféru olympijských her a stejný počet jich má zkušenosti s NHL.

„Mají spoustu vynikajících hráčů, hodně z nich ze zámoří. Předpokládám, že to budou zkušení hráči a že to pro nás nebude nic lehkého,“ poznamenal Svoboda.

Vyřazovací část Ligy mistrů až na finále se hraje na dva zápasy, o postupujícím rozhoduje celkové skóre z nich bez ohledu na počet branek vstřelených na hřišti soupeře. Odveta mezi Mannheimem a Hradcem se hraje za necelý týden v úterý v Německu.