Hradecký asistent Svoboda odolal jihlavskému vábení: Chci zůstat

„S panem Ščerbanem (jednatel Dukly Jihlava) jsem mluvil. Ale měl jsem, mám a doufám, že budu mít kontrakt do konce sezony. A chci zůstat v Hradci,“ vysvětluje hradecký asistent, jenž je s jihlavským hokejem dlouhodobě svázán. Do svého loňského příchodu do Hradce tam osm sezon působil u mládeže.

Co je víc? Asistent v extralize, nebo hlavní trenér v první lize?

Obojí má svoje. Ať sbírám zkušenosti v extralize, nebo jako hlavní trenér v první lize, určitě je to vždycky posun v kariéře. Takže nemůžu říct, co je lepší nebo horší. Pro můj osobní růst by bylo dobře obojí.

V Hradci se můžete nově učit od Vladimíra Růžičky...

Určitě. Víte co, z každého trenéra, se kterým jsem spolupracoval, se snažím vzít to nejlepší. A použít to ve své praxi.

Sledujete Jihlavu víc než jen výsledkově?

Samozřejmě, mám tam spoustu kamarádů a pocházím z Jihlavy. Jsem s nimi v kontaktu. Takže Jihlavu sleduji, to víte, že ano.

Přesto chcete zůstat v Hradci, jste tam tedy spokojený?

Já jsem v Hradci strašně spokojený, co se týká profesní stránky. Pro lidi je to super klub, jsem tam maximálně spokojený.

Máte na starost obránce. K tomu máte blízko.

Určitě. Samozřejmě, beka jsem hrál, a proto jsem do klubu přišel. První sezonu mě oslovil Tomáš Martinec s Alešem Krátoškou, protože chtěli někoho, kdo by se vyloženě věnoval bekům. A jelikož jsem tohle dělal i v nároďácích, co se týče osmnáctky a dvacítky, tak mi tu šanci dali. A já jsem za to strašně moc rád.

Jste v Hradci čtyři trenéři. Není to moc?

Zatím si myslím, že ne. Je to krátká doba, my se zatím poznáváme. Teď přes reprezentační pauzu budeme mít daleko více času a prostoru. Nevím, jestli to nějak sledujete, ale my jsme měli program strašně nabitý, hráli jsme snad třináct zápasů ve šestadvaceti dnech. Takže jsme de facto jenom hráli a jestli jsme měli dva pořádné tréninky, tak je to moc. Program byl náročný, teď se poznáváme. Samozřejmě, to pořád běží. Já si dělám beky, Vláďa Růžička s Tomášem Martincem si vedou útočníky, Aleš Krátoška má postřehy a přesilovky. Běží nám to furt stejně.

Takže během repre pauzy bude čas to všechno vyladit?

Přesně tak. Říct si, co nám funguje, co nám nefunguje. I ten pohled Vládi Růžičky bereme, je to zkušený trenér. Koukneme na to, prohovoříme to, najdeme nějaký kompromis. A od toho se odrazíme, abychom byli lepší.