Přijde zápas a děláme hlouposti, štve hradeckého Rosandiče

„Musíme si každý z nás sáhnout do svědomí a začít dělat všechny věci poctivě,“ vypravoval po porážce, kterou on sám i fanoušci těžce přijímali.

Jaký to podle vás byl zápas?

Těžký jako každé derby a my jsme v něm nedokázali dát víc jak dvě branky. A to nebudeme nikdy vyhrávat.

Čím vás Pardubice překvapily, nebo dokonce zaskočily?

Jezdily, což už dneska jezdí každý. V dnešním hokeji se nemůžeme spoléhat na to, že mají méně bodů než my a že to proto bude lehké.

Čím ještě?

Dělali jsme navíc chyby v obraně, i já jsem tam jednu udělal.

Začátek zápasu byl možná tím nejhorší, co jste v poslední době předvedli. Máte pro to vysvětlení?

Prvních deset minut asi byli překvapení, že na nás tak vletěli. Navíc jsme měli asi i dost těžké nohy. Pak jsme se sice trochu zvedli, na konci třetiny jsme i vyrovnali, ale už jsme se z toho nedokázali nějak vyhrabat.

Vzpomenul jste vaše vyrovnání na 1:1, krásný gól, jak jste ho viděl vy?

Po kombinaci se to kolem mě nějak otevřelo, zkusil jsem vystřelit z otočky a padlo to tak. Ale jinak se nám nedaří, šance máme, ale do branky to nedotlačíme.

Co se podle vás pokazilo, že to nyní vypadá na takový útlum?

Nevím. Minulý rok jsme měli nějakou hru, která nám nějak vycházela a letos to už tak nejde. Jestli je to v nás, nebo jestli nás mají soupeři už přečtené, to nevím. Máme šance, ty si vytvoříme, ale góly nedáváme a bez toho to nepůjde.

Předpokládám, že to v kabině často řešíte.

Říkáme si to stále, ale můžeme si říkat, co chceme, když to ale nebudeme plnit na ledě, tak to bude na nic. Řečené je všechno, víme všechno, ale přijde zápas a děláme hlouposti, špatná rozhodnutí. Nechci ale mluvit za ostatní, mluvím o sobě, sám se sebou jsem nespokojený. Od toho se všechno odvíjí.

Hodně často se v souvislosti s vaším týmem mluví o trenérech, přišel Vladimír Růžička, jak se to projevuje?

Na to se ptá každý, ale o nich to není. Oni nám dají nějaký návod, ale pak jsme na ledě my, abychom to realizovali a ono to nejde.

Následuje reprezentační přestávka, přijde vám ve vaší situaci vhod?

Doufejme. Bude pár dnů volna, pak potrénujeme a snad se to rozběhne.

Budete ji mít o něco kratší než řada týmů, protože vás příští středu čeká první zápas osmifinále Ligy mistrů.

Tak to je a mohl by to být zápas, od kterého by bylo možné se odrazit. Soupeř hraje jinou ligu, je to jiné mužstvo, než s jakými se utkáváme, doufám, že nám to pomůže.