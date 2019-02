Zohorna v KHL dvakrát skóroval, Langhamer vychytal první nulu

První čisté konto v soutěži vychytal Marek Langhamer, na nějž mířilo 22 střel hostujícího mužstva. Nejhorší celek Východní konference uspěl po sérii deseti porážek a povedlo se mu to proti týmu, který už má jistý postup do play off.

Tomáš Zohorna dal vítězný gól v úvodní minutě druhé třetiny v přesilovce, na konečných 3:0 zvýšil naopak v oslabení střelou do prázdné branky. V ročníku má na kontě 12 gólů. Na druhou branku Amuru přihrál obránce Michal Jordán. Langhamer si první nulu v KHL připsal ve dvanáctém utkání.

V pátek o sobě dali vědět i oba Zohornovi bratři. Radim Zohorna prožil vydařenou premiéru v mladoboleslavském dresu, rovněž dal dva góly a pomohl k extraligové výhře Středočechů 8:5 nad Hradcem Králové. Hynek Zohorna si pak připsal dva body za asistence ve finské lize, kde nastupuje za Pelicans Lahti.

HC Slovan Bratislava : HC Dinamo Minsk 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) Góly:

16:32 Lunter (Buc)

20:56 Gelinas (Chipchura, Klok) Góly:

09:06 Blum

32:36 An. Stěpanov (Drozdov)

36:47 A. Volkov

58:44 Kitarov (S. Kosticyn) Sestavy:

Štěpánek (Čiliak) – Jánošík, Sersen, Klok, Gelinas, Bačik, Švarný, Boldižár – Sukel', Liška, Červený – Rau, Taffe, Chipchura – Lunter, Lamper, Buc – Jeglič, C. Bailey, Baranov – M. Sloboda. Sestavy:

Enroth (M. Karnauchov) – Chenkel, Lisovec, Blum, Bokun, Jevenko, Wiercioch, Znacharenko – Kogaljov, A. Těreščenko, S. Kosticyn – Pulkkinen, Q. Howden, Drozdov – An. Stěpanov, Kovyršin, Parfejevec – Litvinov, A. Volkov, Kitarov. Rozhodčí: Kuljov, Ovčinnikov – Ivanov, Černyšjov Počet diváků: 5 289

Ak Bars Kazaň : Traktor Čeljabinsk 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Góly:

55:04 Azevedo (Tkačov) Góly:

9:56 Thomas (A. Petrov, Bergström)

44:27 Thomas (Bergström, Stoa) Sestavy:

Podjapolskij (Šaryčenkov) – Batyršin, Abrosimov, Pedan, Postma, Jarullin, Markov – Lukojanov, An. Popov, A. Potapov – Sekáč, Lander, Azevedo – M. Gluchov, Osnovin, Galijev – Tkačov, Malychin, Klinkhammer. Sestavy:

Děmčenko (Sudnicin) – Isajev, Bailen, A. Petrov, Karpuchin, N. Chlystov, Borodkin, Želdakov – Enlund, Szczechura, Glinkin – Bergström, Stoa, Thomas – Kravcov, Rybakov, Kokujov – Jerofejev, Šarov, Šolochov – Dugin. Rozhodčí: Ščeňov, Morozov – Ponamarenko, Zacharov Počet diváků: 8071

CSKA Moskva : Barys Astana 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) Góly:

34:01 Kaprizov (Grigorenko, Blažijevskij)

54:35 Slepyšev (Romanov, Světlakov) Góly:

00:19 Bochenski (Frattin, Svedberg)

19:52 Dietz (Frattin)

20:59 A. Petersson (Cormier, R. Starčenko)

22:21 Makljukov (Svedberg, Ševčenko)

58:56 Bochenski (Cormier, Frattin) Sestavy:

I. Sorokin – Marčenko, Blažijevskij, M. Robinson, Dahlbeck, Naumenkov, Pašnin, Romanov – Kaprizov, Grigorenko, Vey – Hansen, P. Karnauchov, Kalinin – Okulov, Scott, Šalunov – Tělegin, Světlakov, Slepyšev. Sestavy:

H. Karlsson (Kudrjavcev) – Makljukov, Svedberg, Dietz, Orechov, M. Semjonov, Blacker, Polochov – Bochenski, Valk, Frattin – R. Starčenko, Cormier, A. Petersson – Ševčenko, Boyd, Akolzin – Petuchov, Sagadejev, Michajlis – Asetov.

SKA Petrohrad : Dinamo Riga 7:1 (2:1, 4:0, 1:0) Góly:

11:19 S. Plotnikov (A. Bělov, N. Gusev)

18:46 Rundblad (Prochorkin, N. Gusev)

20:27 Jakupov (N. Gusev, Prochorkin)

21:40 S. Plotnikov (Barabanov)

30:06 Prochorkin (Rundblad, N. Gusev)

34:36 Dacjuk (Chafizullin, S. Plotnikov)

47:14 Kuzmenko Góly:

06:55 M. Redlihs (Darzinš, Sotnieks) Sestavy:

Hellberg (Šesťorkin) – Rundblad, Gavrikov (A), Chafizullin, A. Bělov, Zub, Sjomin, Knyžov – Dacjuk, S. Plotnikov (A), Kručinin – Byvalcev, Barabanov, Kuzmenko – Jakupov, Prochorkin, N. Gusev – Koskiranta, Podkolzin, Kablukov – Ketov (C). Sestavy:

Biljalov (21. Gudlevskis) – Balinskis, Maione, Pedan, Sotnieks, Gimajev, Zanetti, Berzinš, Šulenin – Meija (A), Gegeris, Batna – Razgals, Dzierkals, McMillan – M. Redlihs (A), Darzinš (C), Džerinš – Pavlovs, Myttynen, Lipsbergs. Rozhodčí: Beljajev, Gamalei – Antonov, Parikov Počet diváků: 6 045

Red Star Kunlun : Avangard Omsk 3:6 (0:1, 1:2, 2:3) Góly:

24:25 Palola (Lofquist, Lundh)

45:12 Fontaine (K. Redlihs, Vitásek)

52:58 Parlett (Lockhart, Squires) Góly:

11:42 I. Michejev (Šumakov, Desharnais)

30:08 Čudinov (Franson)

38:14 Beck (Franson, Šumakov)

43:54 Stas (J. Medveděv)

47:45 K. Petrov (Bondarev, Košelev)

59:34 I. Michejev (Pokka, Manukjan) Sestavy:

Lazušin (C. Sun) – Parlett, Vitásek (A), Lofquist, Järvinen, K. Redlihs, Bartley, Jüe – Fontaine, Shore (A), Yip (C) – Lundh, Mertl, Palola – Latta, St. Pierre, Savinainen – Squires, Lockhart. Sestavy:

Nalimov (46. Bobkov) – Franson, J. Medveděv (C), Pokka, Pivcakin, Čudinov, Bondarev, Martynov, Jaremčuk – I. Michejev (A), Zernov, Košelev – Beck, Desharnais, Šumakov – K. Petrov, K. Semjonov, Stålberg – Manukjan, Stas, A. Galimov. Rozhodčí: Fraňo, Soin – Kučava, Novikov

Admiral Vladivostok : HK Sibir Novosibirsk 3:5 (1:2, 1:2, 1:1) Góly:

18:45 V. Butuzov (J. Petrov)

27:03 J. Petrov (K. Voronin, Miščenko)

57:29 V. Butuzov (V. Strelcov, Ďjakov) Góly:

04:16 Ilja Morozov (Pervušin, V. Komarov)

11:50 Sajustov (Milovzorov, Demidov)

28:32 V. Komarov (Caron)

33:18 J. Peltola (Michajlov, Brulé)

49:40 Milovzorov (Šarov, Sajustov) Sestavy:

Serebrjakov (34. Krasotkin) – Miščenko (A), Kozlovskij, Ugolnikov, Patrikejev, Ďjakov, Karmaškov, Tatalin, Kubát (A) – Černikov, J. Petrov, V. Butuzov – A. Strelcov, V. Strelcov, Konnov – K. Voronin, Mereskin, J. Jakovlev – Zajcev, V. Polák, Koňkov (C). Sestavy:

D. Taylor (Krasikov) – Loginov (A), Klimontov, Demidov (C), Piganovič, D. Lukin, Savčenko, Ilja Morozov – J. Peltola, Brulé (A), Michajlov – Milovzorov, Sajustov, Šarov – Prince, V. Komarov, Caron – A. Jakovlev, Romancev, Pervušin – Šaškov. Rozhodčí: Gašilov, Gusev – Šalagin, Šišlo Počet diváků: 5 658

Amur Chabarovsk : Salavat Julajev Ufa 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Góly:

20:43 T. Zohorna (Pjanov, Kamalov)

44:53 Ruděnkov (Pjanov, Jordán)

58:23 T. Zohorna (Ruděnkov) Góly:

Sestavy:

Langhamer (Alikin) – Kamalov, Jordán, Aťušov, J. Kolář, Hrbas, Kondratěv, Korjagin – Ruděnkov, Pjanov, T. Zohorna – A. Lazarev, Vj. Ušenin, Gorškov – Veličkin, Železkov, Dědunov – Popugajev, A. Kuzněcov, Kacuba. Sestavy:

Metsola (Karejev) – Panin, Larsen, S. Těreščenko, Ar. Sergejev, S. Garejev, Koledov, Jelizarov – Hartikainen, Kemppainen, Omark – Kugryšev, Burmistrov, Tkačov – Burdasov, Chochrjakov, M. Majorov – Soloduchin, Kadějkin, Rybin. Rozhodčí: Birin, Romaško – Bersenjov, Judin Počet diváků: 6 505