Hokejový útočník Zohorna v KHL skóroval ve třetím zápase za sebou

Čeští hráči byli u všech gólů domácího týmu. Zohorna, čerstvě zařazený do výběru pro únorové Švédské hry, už ve 3. minutě otevřel skóre a přidal ve třetím utkání čtvrtý gól a pátý bod. Po Jordánově střele od modré a dorážce Vladislava Ušenina už to bylo ve 13. minutě o dva góly, ale hosté během následujících 46 sekund vyrovnali. Pak se střelci odmlčeli až do poslední minuty prodloužení, v níž po Jordánově přihrávce rozhodl Pavel Dědunov.

Přes další výhru jsou šance Amuru na play off spíše teoretické. Vyhlídky čínského celku jsou po sedmé porážce z posledních osmi zápasů také nevalné. Ve Východní konferenci ztrácí Kunlun na osmý Čeljabinsk šest bodů a odehrál o zápas víc.

Amur Chabarovsk : Red Star Kunlun 3:2P (2:2, 0:0, 0:0 - 1:0) Góly:

02:49 T. Zohorna (Golubev, A. Kuzněcov)

12:02 Vl. Ušenin (Jordán)

64:44 Dědunov (Jordán) Góly:

12:24 St. Pierre (Järvinen)

12:47 Yip (Fontaine) Sestavy:

Alikin (Murygin) – Jordán, Kamalov, J. Kolář, Korjagin, Hrbas, Kondratěv – Golubev, T. Zohorna, A. Kuzněcov – A. Lazarev, Vl. Ušenin, Vj. Ušenin – Dědunov, Veličkin, Fajzullin – Berestennikov, Popugajev, Gizdatullin – Kacuba. Sestavy:

Lazušin (Karhunen) – Vitásek, Viklund, Järvinen, Parlett, Bartley, Lofquist, Jüe – Fontaine, Yip, Shore – Lundh, Palola, Mertl – St. Pierre, Savinainen, Latta – Squires, Lockhart.

HK Sibir Novosibirsk : Jokerit Helsinky 3:4P (0:1, 1:0, 2:2 - 0:1) Góly:

38:40 Kazakov (Prince, V. Komarov)

43:29 Loginov (Sajustov)

50:15 Brulé Góly:

02:39 A. Grant

40:35 Platt (O'Neill)

44:13 Joensuu (O'Neill)

60:16 Lepistö Sestavy:

D. Taylor (Krasikov) – Klimontov, Piganovič, Ilja Morozov, Loginov, Savčenko, D. Lukin, Naumov, Ignatovič – Brulé, Michajlov, J. Peltola – Sajustov, Milovzorov, Šarov – Prince, V. Komarov, Caron – Kazakov, A. Jakovlev, Romancev. Sestavy:

Kalninš (Zapolski) – Stollery, E. Räsänen, Kivistö, A. Grant, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Lepistö, Lööv – Platt, Anttila, Mäki – Regin, H. Ikonen, Vesalainen – Nicklas Jensen, Moses, Manninen – Norman, Joensuu, O'Neill.

Barys Astana : SKA Petrohrad 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Góly:

01:18 A. Petersson (R. Starčenko, Cormier)

31:33 Dietz (Frattin) Góly:

11:35 Jakupov (Rundblad, Koskiranta)

16:32 Dacjuk (Barabanov, N. Gusev)

23:08 Jakupov (N. Gusev, Dacjuk) Sestavy:

H. Karlsson (Malgin) – Makljukov, Svedberg, Orechov, Dietz (A), M. Semjonov, Blacker, Polochov, Lipin – Michajlis, Frattin, Bochenski (C) – R. Starčenko, Cormier (A), A. Petersson – Ševčenko, Boyd, Akolzin – Petuchov, Sagadejev, Asetov. Sestavy:

Hellberg (Davydjuk) – Rundblad, Gavrikov (A), A. Bělov, Chafizullin, Zub, Zubarev, Sjomin – S. Plotnikov (A), Dacjuk, Kručinin – Barabanov, Byvalcev, Kuzmenko – Jakupov, Koskiranta, N. Gusev – Ketov (C), V. Tichonov, Kablukov – Ivan Morozov. Rozhodčí: Gusev, Olenin – Biljugin, Golovjov

CSKA Moskva : Ak Bars Kazaň 5:4 (0:1, 2:1, 3:2) Góly:

25:02 Grigorenko (Slepyšev, Kaprizov)

34:40 Kaprizov

47:13 Světlakov

51:43 Romanov (Vey, Grigorenko)

57:52 Okulov (Marčenko, Šalunov) Góly:

05:33 Klinkhammer

32:09 Jarullin (Pedan, Svitov)

43:35 Klinkhammer (An. Popov)

59:16 Tkačov (Svitov, Galijev) Sestavy:

L. Johansson (I. Sorokin) – Marčenko, Blažijevskij, Dahlbeck, M. Robinson, Romanov, Naumenkov, Čmychov – Vey, Grigorenko, Kaprizov – Andronov, Kalinin, Scott – Al. Popov, Okulov, Šalunov – Tělegin, Slepyšev, Světlakov. Sestavy:

Podjapolskij (Šaryčenkov) – Judin, Jarullin, Postma, Batyršin, Pedan, Abrosimov – Osnovin, Zaripov, Lukojanov – Azevedo, Lander, Sekáč – An. Popov, Galijev, Tkačov – M. Gluchov, Svitov, Klinkhammer. Rozhodčí: Fraňo, Ravodin – Kučava, Zacharenkov Počet diváků: 10 273

HC Dinamo Minsk : Admiral Vladivostok 2:3N (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0) s.n.0:2 Góly:

32:09 Kogaljov (A. Těreščenko, S. Kosticyn)

57:47 Kovyršin (Blum, Pulkkinen) Góly:

8:34 Feoktistov (Zajcev)

20:09 S. Zacharčuk (V. Strelcov, Ugolnikov)

Koňkov Sestavy:

Enroth (M. Karnauchov) – Lisovec, Chenkel, Bokun, Blum, Wiercioch, Jevenko, Znacharenko – A. Kosticyn, A. Těreščenko, S. Kosticyn – Pulkkinen, Q. Howden, Drozdov – An. Stěpanov, Kovyršin, Parfejevec – Litvinov, Kitarov, A. Volkov – Kogaljov. Sestavy:

Krasotkin (Serebrjakov) – S. Zacharčuk, Ugolnikov, Kozlovskij, Kubát, Ďjakov, Karmaškov, Patrikejev, Tatalin – Koňkov, V. Strelcov, A. Strelcov – Černikov, J. Petrov, V. Butuzov – Glazačev, Vicharev, K. Voronin – Mereskin, Zajcev, Feoktistov. Rozhodčí: Gamalej, Běljajev – Nikolajev, Goljak Počet diváků: 7926

Dynamo Moskva : Metallurg Magnitogorsk 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) Góly:

16:32 Kagarlickij (Šipačov, Hietanen)

37:04 Rajsov (Karlin)

40:50 Indrašis (Hietanen, Kagarlickij)

59:44 Indrašis (Kagarlickij) Góly:

50:21 Rasmussen (Matuškin, Ellison)

58:10 Vereščagin (Mozjakin, Pakarinen) Sestavy:

Bočarov (Jerjomenko) – I. Nikulin (C), Volkov, Hietanen, Čajkovský, J. Zajcev, Mironov, Menšikov, Pepeljajev – Indrašis, Šipačov (A), Kagarlickij – I. Makarov (A), Igumnov, Brjukvin – Michajlov, Jefremov, Mojsejev – Pankratov, Karlin, Rajsov. Sestavy:

Košečkin (Zagidulin) – Matuškin, Vereščagin, Olšanskij, Běreglazov, V. Vasiljev, Rylov, Zajcev – Ellison, N. Kuljomin (A), Mozjakin (C) – Bulíř, Rasmussen (A), Pakarinen – Čibisov, N. Shore, Varfolomejev – Timkin, Několenko, Ljubimov – Dorofejev. Rozhodčí: Ansons, Belov – Šeljanin, Šišlo

HC Slovan Bratislava : HK Soči 3:2P (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0) Góly:

15:03 Sukel' (Jánošík)

37:16 Buc (Jánošík, Jeglič)

64:24 Sukel' (Gelinas, Červený) Góly:

10:23 Collins (Šmeljov, Bakoš)

49:46 R. Rosén (Kaletnik) Sestavy:

Štěpánek (Vojvoda) – Sersen (C), Jánošík, Gelinas, Klok, Švarný, Bačik, Boldižár – Lunter, Liška, Sukel' – Červený (A), Chipchura, Taffe (A) – Buc, C. Bailey, Jeglič – M. Sloboda, Baranov. Sestavy:

Barulin (Šikin) – J. Alexandrov (A), Jokipakka, Pajgin, K. Vorobjov, Rykov, Chomickij, D. Alexandrov – Bočarov, R. Rosén, O'Dell (C) – Šmeljov, Collins (A), Bakoš – Altybarmakjan, Točickij, Polunin – Rachimullin, Tomilin, Kaletnik – Žilin. Rozhodčí: Akuzovskij, Bukin – Berseňjov, Judin Počet diváků: 4 737

Dinamo Riga : Spartak Moskva 2:1P (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0) Góly:

19:55 Dzierkals (Džerinš, McMillan)

60:28 Videll (Maione) Góly:

30:40 Zlobin (Cyplakov, Truňov) Sestavy:

Gudlevskis (Biljalov) – Ališauskas, Zile, Sotnieks, Gimajev, Maione, Šulenin, Balinskis, Berzinš – Darzinš, M. Redlihs, Videll – McMillan, Dzierkals, Džerinš – Batna, Gegeris, Meija – Razgals, Pavlovs, Lipsbergs. Sestavy:

J. Hudáček (Bespalov) – Kulik, D. Višněvskij, Dyblenko, Grigorjev, Gončarov, A. Osipov, Grišin – Daugavinš, Karsums, Lisin – Chochlačov, Maxwell, Fjodorov – R. Hanzl, Nikoncev, Truňov – Zlobin, Leščenko, Cyplakov – Kruženkov. Rozhodčí: Oskirko, Romasko – Dědjulja, Lazarev