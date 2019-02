Hanzl se na výhře hokejistů Spartaku Moskva podílel třemi body

Hanzl v úvodní minutě duelu doklepl puk do sítě po rychlém protiútoku, posléze se podílel i na třetím a šestém gólu Spartaku. Tři body v utkání si v KHL připsal poprvé. Moskevský tým bodoval potřetí za sebou a v tabulce Západní konference si upevnil postupové místo do play off.

Spartak Moskva : Torpedo Nižnij Novgorod 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) Góly:

00:33 R. Hanzl (Leščenko)

09:27 Fjodorov (Nikoncev)

24:21 A. Osipov (Nikoncev, R. Hanzl)

49:03 Kulik (Cyplakov)

51:50 Nikoncev (A. Voronin, Gončarov)

59:02 Truňov (Daugavinš, R. Hanzl) Góly:

20:28 Calof (Holm, Sabolič) Sestavy:

J. Hudáček (Bespalov) – Gončarov, Kalinin (C), Grišin, Kulik, Dyblenko, Grigorjev, A. Osipov – Truňov, Maxwell (A), Daugavinš – Fjodorov, Zubov, Talalujev – R. Hanzl, Leščenko (A), Nikoncev – Zlobin, Kruženkov, A. Voronin – Cyplakov. Sestavy:

S. Galimov (1. Tichomirov) – Holm (A), Barancev, Orlov, Bodie, Aljajev, Nazarevič, Rodionyčev – Calof (A), Sabolič, Miele (C) – Paršin, Šenfeld, Galuzin – Žafjarov, D. Sjomin, Varnakov – Verjajev, Urakov, Smolin – Makarenko. Rozhodčí: Fraňo, Gusev – Zacharenkov, Nikolajev Počet diváků: 7 557

Dynamo Moskva : Severstal Čerepovec 1:2P (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1) Góly:

36:51 Menšikov (Volkov, Brjukvin) Góly:

37:24 Jakimov (Sizov, Kinrade)

63:26 Kinrade (Kodola, Markovin) Sestavy:

Jerjomenko (Bočarov) – Volkov, I. Nikulin (C), Menšikov, Hietanen, Mironov, Pepeljajev, Miňejev – I. Makarov, Šipačov (A), Kagarlickij – Brjukvin, Igumnov, Pankratov – Mojsejev, Mozer, V. Kuljomin (A) – Indrašis, Zackrisson, Rajsov – Michajlov. Sestavy:

Korobov (Artamkin) – Sizov, Kinrade, Lekomcev (A), Glazkov, Chochlov, Chabarov, Kudako, A. Kulda (A) – Monachov, Jakimov, Lapenkov – Vovčenko, Trubačjov (C), Geraskin – Michnov, Kodola, Markovin – Ashton, Nikolišin, Babenko. Rozhodčí: Bukin, Cyplakov – Antonov, Šadrin Počet diváků: 6011

Jokerit Helsinky : Neftěchimik Nižněkamsk 1:2 (0:2, 0:0, 1:0) Góly:

45:03 Nicklas Jensen (Manninen) Góly:

02:49 Šiksatdarov (Padakin)

10:23 Porjadin (Ruohomaa) Sestavy:

Kalninš (Zapolski) – Lepistö, Lööv, Kivistö, A. Grant, O. Lauridsen, Jensen Aabo, Stollery – Joensuu, O'Neill, Norman – Manninen, Moses, Nicklas Jensen – H. Ikonen, Vesalainen, Regin – Anttila, Platt, Niemi. Sestavy:

I. Ježov (Korotajev) – Polášek, Bryncev, D. Musin, An. Sergejev, Timašov, Šaripzjanov, Semjonov, Volgin – Avcin, Jo. Nättinen, Ruohomaa – Nestrašil, Porjadin, E. Galimov – Podšendjalov, P. Kulikov, Chajrullin – Padakin, Šiksatdarov, Šarifjanov. Rozhodčí: A. Soin, A. Ansons – Y. Ivanov, A. Černyšov