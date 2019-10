Plzeňští hokejisté míří do Zugu, elitní duo Gulaš a Mertl má volno

Oba kluby už mají jistý postup do vyřazovací části, i proto Škoda nechá odpočívat dvě klíčové persony. Útočníci Milan Gulaš a Tomáš Mertl dostali volno.

„Jsou hodně vytížení, zaslouží si oddych. I tak ovšem chceme uhrát co nejlepší výsledek, pokusíme se vyhrát. Věřím, že další hráči chytnou příležitost. Dáme šanci i Filipu Přikrylovi, stáhli jsme si ho z prvoligových Litoměřic,“ uvedl trenér Ladislav Čihák.



Plzeň na přelomu srpna a září nabrala ve skupině čtyři výhry. Dvakrát v prodloužení zdolala finskou Hämeenlinnu, poradila si i s dánským mistrem z Rungstedu. Teď se chystá na souboj s týmem, kam v létě zamířil centr Jan Kovář, v minulé sezoně dvorní parťák Gulaše.

„Snad nastoupí, těším se na něj,“ hlásil po nedělním vítězství nad Vítkovicemi útočník Petr Kodýtek.

Škodu čeká náročný program. V Zugu hraje zítra pozdě večer, hned se vrací domů a už v pátek tým čeká těžký duel v Kladně. „Nebude to jednoduché. Ale vyspíme se v autobusu, potrénujeme a v pátek budeme určitě dobře připravení,“ reagoval Kodýtek a na dotaz, jak zvládá takové cestování, se jen pousmál. „Myslím, že větší kusy to mají složitější,“ vtipkoval se 168 centimetry výšky nejmenší hráč extraligy.



Kovář se trefil v sobotu proti Bielu, jeho Zug však v devátém kole švýcarské ligy padl 2:3 v prodloužení. V tabulce mu patří až pátá příčka, explzeňský centr zatím nasbíral tři góly a sedm asistencí.

„I já se na Honzu těším, bude to zajímavé. Vyšlo to skvěle, mohli jsme dostat spoustu jiných týmů z Evropy a vyšlo to zrovna na Zug, kam odešel,“ mínil kouč Čihák.

Ve Švýcarsku mu budou dál scházet zranění Pavelka, Budík, Jank a Kracík. Ale nad úzkým kádrem neteskní. „Jedeme reprezentovat Plzeň a celý český hokej, vnímám to i jako závazek. Hráči dlouho věděli, že nás teď čeká náročný program, počítají s tím. A věřím, že se s tím popereme dobře,“ řekl Čihák.

Odveta s Zugem v Plzni se hraje hned v úterý 15. října.