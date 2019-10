Těším se na odvetu, vzkázal Kovář po Lize mistrů. Plzeň teď ale čeká Jágr

Při absenci Milana Gulaše i Tomáše Mertla měl na dresu kapitánské céčko, v první třetině útočník Petr Straka navíc jemnou tečí Budíkovy střely otevřel skóre. Ale nakonec s Plzní odjížděl ze švýcarského Zugu s porážkou 2:5, vůbec první ve skupině Ligy mistrů.

„Byla to pro mě pocta, jsem za to moc rád. Ale byl bych ještě daleko raději, kdybychom vyhráli,“ svěřil se sedmadvacetiletý Straka, který si před pěti lety připsal tři starty v NHL v dresu Philadelphie. Teď už třetí sezonu válí v rodné Plzni.



Petr Straka a jeho gólová radost.

První porážka v Lize mistrů, v čem vás soupeř předčil?

Jednoznačně rozhodla druhá polovina druhé části, kdy nám otočili skóre z 0:2 na 4:2. Z nějakého důvodu jsme si to nechali utéct. Musíme si rozebrat chyby, které jsme udělali. Stačila chvilková nepozornost a oni jsou tak kvalitní tým, že to dokázali potrestat. To byl zlom.

Ve 30. minutě Čerešňák zvyšoval na 2:0, jenže za 16 vteřin jste nechali soupeře snížit. Nestalo se poprvé, že inkasujete brzy po vstřeleném gólu. Čím to?

Nedokážu si to vysvětlit. Ale stává se to častěji, než je zdrávo. Nedávno doma s Boleslaví, dáme gól a hned další střídání ho dostaneme. Nevím, jestli je to chvilková ztráta koncentrace. Všem nám to vrtá hlavou a musíme si to znovu rozebrat a udělat všechno proto, aby se to už neopakovalo.

Jak se vám hrálo proti Janu Kovářovi, loňskému spoluhráči?

Honza je výborný hokejista, navíc naše lajna proti němu nastupovala. Loni jsme to tak měli na tréninku, teď jsme si to zopakovali v zápasovém tempu. Gól nám nedal, za to jsme rádi, ale jako tým jsme neuspěli. Takže doufám, že přijede do Plzně a oplatíme mu to.

Do Zugu za vámi vyrazilo dvacet fanoušků. Potěšilo vás to?

Je to super, že za námi jeli takovou dálku. Moc jim děkujeme a věřím, že budou jezdit dál.