Opečovávají okurky na oknech, staré odrůdy v sadu i kompostér v paneláku

Na pražské zahradě je nejnáročnější trávník

Pozemek velký necelých 1 000 metrů čtverečních prý na údržbu úplně stačí, píše o své zahradě u rodinného domu čtenářka Kateřina bydlící zhruba 20 let v domě na okraji Prahy. A to je zahrada jejím opravdu velkým hobby.

Vzpomíná, že prvních 10 let stále něco přesazovali z místa na místo, teď už ji spíše „jen“ udržují, aby se z ní nestala džungle. „Jednou za rok nás čeká zastřihnutí všech keřů a stromů a zamulčování kůrou, a samozřejmě průběžně hnojíme,“ popisuje současnou péči. Tak snadné to ale nebude.

Nejkrásnější… Tato zahrada je jedním z posledních příspěvků do letošní soutěže Nejkrásnější zahrada. Čtenářská anketa, která rozhodně o vítězích, začne ve středu 23. 8. 2023.

Nejnáročnější na práci je totiž trávník: dvakrát za rok je prý potřeba pořádná vertikutace trávníku a přes sezonu jednou za měsíc hnojení a zalévání. Sekání se nepočítá.

Navíc má paní Kateřina také moc ráda letničky v různých nádobách a truhlících, kterých má spoustu kolem celého domu. A když si po několika letech u domu vybudovali zasklenou terasu, okamžitě ji také zaplnila květinami. „Snad je ta práce na mé zahradě vidět. Když si sednu s kávou a mohu koukat do zeleně, dělá mi to velkou radost, i ta práce je pro mě velký relax,“ píše čtenářka.

Jedny z nejoblíbenějších rostlinek jsou Hortenzie v květináčích které přezimuji v zasklené terase, takže brzy z jara jsou chráněné před mrazem a pak hodně brzy kvetou.

Asi před 10 lety už čtenářce čistě okrasná zahrada nestačila a začala pěstovat okurky nakladačky v truhlících na okenním parapetu. „Skvěle se jim tam daří, podívejte se na fotky – máme je na běžnou konzumaci a sklízím je vždy až do konce prázdnin. A letos poprvé zkouším převislé jahody v květináčích nad sebou, nasazených na tyči, což mi kdysi vyrobil můj tatínek,“ popisuje paní Kateřina, která ještě na boku domu pěstuje rajčata v květináčích.

Vysněná zastřešená terasa, kterou si rodina užívá už pět let. (ad 1. zahrada, kde je nejnáročnější trávník)

Na této zahradě je spousta jehličnanů, přesto je jedním z nejoblíbenějších stromů naší čtenářky katalpa: „Když kvete, tak je nádherná. Sice z ní je pořád dost velký nepořádek, ale květy má jak kvítky orchidejí, a to je moc hezké.“ Podobně to má paní Kateřina s magnólií, kterou už letos musela zastřihnout, jinak by se jim prý za chvíli na zahradu už asi nevešla.

Celé léto rodina tráví na vysněné zasklené terase, kterou si čtenářka řadu let přála a teď si ji konečně už pět sezon užívají. I když zrovna není hezké počasí a třeba prší, tak je prý moc příjemné sedět pod střechou a kochat se zahradou.