Zahrada plná trvalek, kterým kvůli suchu dopřáli automatickou závlahu

Tehdy vyhrabali starou trávu a lebedu, vysbírali kameny a začali budovat zahradu v místě úrodného pole, který jejich pozemek původně byl. Ve finále jsou díky tomu nadšeni, protože získali pro svou zahradu kvalitní černozem.

Rozhodli se, že část zahrady bude užitková a část okrasná, vše si nejprve pečlivě rozplánovali. A zahradu užitkovou a okrasnou opticky rozdělili živým plotem z tavolníku a mochny zlaté.

„Oba milujeme květiny, tak jsme si dali záležet na tom, aby byla zahrada po celou sezonu v plném květu. Od jara do podzimu nám proto na zahradě kvetou buď keře nebo květiny,“ popisuje paní Pavla, která zahradu přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada (do níž se lze zapojit do 12 hodin 14. srpna).

Protože na této zahradě upřednostnili trvalky a dali jim volnost v růstu, po několika málo letech již tvoří souvislé, kompaktní plochy zajímavé buď listem, nebo květem. „Vedeme si fotodokumentaci a je zajímavé sledovat, jak je každý rok znát,“ píše Pavla. Nadšená, že z původně slaboučkých sazeniček jsou už dnes většinou silné rostliny, které poskytují azyl včelám a dalšímu hmyzu.

Chcete se také zúčastnit soutěže Nejkrásnější zahrada? Sepište příběh své zahrady, popište její podobu i účel, nafoťte ji a spolu s vašimi údaji (a adresou na území ČR) vložte do 14. 8. do soutěžního formuláře ZDE.

Ačkoliv je zahrada teprve čtyři roky stará, už museli majitelé učinit zásadní změnu, aby se dál mohli radovat ze zdravých silných a kvetoucích rostlin. Kvůli stále teplejšímu a suššímu létům se rozhodli pořídit automatickou závlahu.

„V loňském roce jsme strávili zaléváním i několik hodin denně. Takže letos, když už byla zahrada pěkně založená a v plném růstu, jsme se pustili do budování. Na zahradě naštěstí máme hlubokou studnu s dostatkem vody, tak zbývalo ’jen’ dodělat zbytek,“ popisuje čtenářka Pavla.

Letos se majitelé, po čtyřech letech budování, pustili do automatické závlahy. A nelitují.

Není divu, že pro ni bylo těžké sledovat, jak se na zahradě kope a jezdí po ní minibagr. Ale stálo to prý za to: „Rostliny teď zaléváme pravidelně v brzkých ranních hodinách, kdy nehrozí ani tepelný šok pro rostliny ani zbytečný výpar.“

Zahrada se jim za to rychle odměnila. „Jizvy po bagru rychle zarostly a rostliny jsou asi v nejlepší kondici, v jaké kdy byly,“ má radost čtenářka. To samé platí i pro užitkovou část zahrady. Hlavně děti si prý užívají sbírání jahod i malin, trhání rajčat i okurek, a už se těší na podzim, až se budou sklízet dýně.