Ani kapku vody v zahradě nazmar. Správné čerpadlo pomůže v každé situaci

Ze studny do sudu, odtamtud k záhonům či na trávník, aby se v prázdninových vedrech krásně zazelenal. Jako jsme se poslední dobou horečně pustili do recyklování surovin a uvádění již použitých materiálů zpět do výrobního cyklu, začínáme přemýšlet i nad alternativami zavlažování.

Řadu majitelů nemovitostí k takovým krokům rozhoupal dotační program Dešťovka (dotacedestovka.cz). Při zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady lze získat státní příspěvek až 55 tisíc korun a při akumulaci takové vody do velkoobjemového rezervoáru na kropení zahrady a splachování toalet v domácnosti sumu ještě o 10 tisíc vyšší.

Další lidé jen zapojili zdravý rozum a využili nabídku čerpadel na trhu. Cílem se stala zahrada, která bude – jde-li o zavlažování – plně soběstačná.



Vzhůru do sudu

„Svádět dešťovou vodu do sudů umístěných pod okapy a pak z nich zalévat zahradu nebylo nikdy snadnější,“ konstatuje David Benda, odborník z Hornbachu. Navzdory pověstem o kyselých deštích řada výzkumů potvrdila, že kvalita srážkových vod je dostačující pro celou škálu využití v domácnosti i na zahradě.

Pro její zavlažování je dešťovka i vhodnější než voda z kohoutku. „Neobsahuje totiž chlór, je chudá na soli a minerály, a tak nedochází k zasolování půdy,“ vysvětluje Benda.

Právě čerpadla do sudů letos zažívají prodejní revoluci. Už proto, že jsou vybavena plovákovým spínačem, který umožňuje jejich snadné a rychlé ovládání, takže je nastavitelný i pro nízkou spínací hladinu.

Spolu s čerpadlem do sudu většinou dostanete též univerzální hadicovou spojku, stříkací pistoli a konečně zdravotně nezávadnou hadici bez ftalátů, takže k rostlinám proudí zdravá voda.

Potápěči bez brýlí

„Pro zalévání a export vody z různých záchytných nádrží se však hodí i většina ponorných zahradních čerpadel,“ říká Petr Tichý z české společnosti Hecht. Doporučuje ale zvolit zařízení určená i pro nasávání znečištěné vody. Odpadá tím riziko, že malé nečistoty či úsady přístroj ucpou nebo poškodí.



Silnou stránkou je i jejich univerzální použití – pouze nedokážou vytlačit vodu do výšky. Jinak se jedná v zásadě o bezúdržbový mechanismus.

Čerpadlo funguje na 220 V a je obvykle vybaveno 10metrovým přívodním kabelem. Při použití musíte průběžně kontrolovat stav hladiny v místě, kam je čerpadlo ponořeno, aby neběželo takzvaně „nasucho“ – pak by se totiž mohlo přepálit.

Naštěstí tomu zabraňují plováky, při jejichž poklesu se přístroj sám vypne. Dále je třeba dohlížet na stav sacího koše, aby se neucpal, jako se to může stát například v hadici u vysavače. Čerpadla s variabilními filtračními koši lze přepínat ze sání špinavé vody na ploché, a vyčerpat tak vodu téměř do sucha (1 mm).

Příkon čerpadel se udává ve wattech a tlak těch ponorných začíná na 3 barech. Pochopitelně platí, že větší ploše na zalévání musí odpovídat i větší tlak. Běžně dostupná kalová a ponorná tlaková čerpadla přečerpají 10 až 16 tisíc litrů vody. Ta kalová se však nehodí na zalévání zahrady.

Suchou nohou

Ještě méně náročná na manipulaci jsou povrchová tlaková čerpadla pro „suchou“ instalaci. Používají se nejčastěji pro postřik trávníku. Čistou či lehce znečistěnou vodou bez sedimentu z alternativního zdroje však dokážou zásobit i dům, kde mohou fungovat například pro navýšení tlaku.

Většinou mají funkci automatického spuštění a zastavení a víc výstupů pro další zařízení. Jejich sací výška je díky zákonům fyziky omezená nasávací hloubkou cca 8 metrů.

Nabízejí se v plastovém provedení, ale mohou mít i celolitinovou či nerezovou konstrukci. Ta se hodí do prostředí se zvýšenou vlhkostí.

Tato čerpadla mají většinou i madlo na snadné přenášení vybavené tlačítkem zapnutí či vypnutí. Povrchová čerpadla mohou být doplněna o nádrž a tlakový spínač, čímž získáte jednoduchý a spolehlivý systém zahradní nebo domácí vodárny. Při zapojení před prvním spuštěním je však nutné zalít svrchu turbínu vodou, aby neběžela naprázdno ve vzduchu a byla schopná nasávat vodu.