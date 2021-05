S využitím několika triků a při výběru vhodných odrůd totiž sklidíte bohatou úrodu bez velké námahy a starostí, a co by to bylo za léto bez domácích rajčat? Výborných odrůd je tolik, jako u žádné jiné zeleniny: můžete mít rajče s plody červenými, žlutými, žíhanými, kulovitými nebo oválnými, velkými jako třešeň, nebo naopak až půlkilovými.

Chcete bohatou úrodu rajčat? Vysejte do jejich sousedství měsíčky.