VIDEO: Ohniště na zahradě zapusťte, ať snadno můžete sekat trávu

Průvodcem pořadu Hodinový manžel na iDNES.tv je Jiří Houf. Pro klasický slavnostní táborák radši volím zapuštěné ohniště, protože se daleko snáze udržuje při sekání trávníku. Tím, jak jsou obvodové kameny zapuštěné, nemusíte pracně obsekávat, ale sekačkou jen jedním kolečkem najedete na kámen a zbavíte se trávy až k okrajům,“ tvrdí Houf.

Samozřejmě byste mohli založit ohniště přímo v „jámě“, ale Jiří Houf doporučuje obvod vyložit kameny, hlavně z estetických důvodů. A když už máte základ, tedy díru, hotový, musíte vybrat správné kameny.

„Vyberte kameny, které už nějakou dobu leží a jsou suché. Nejhorší je volit břidlici, anebo ještě hůř nějaké kameny z potoka. Když se v ohništi rozehřejí, mají tendenci praskat a úlomky by mohly vystřelovat a někoho zranit,“ varuje Houf.

Druhá věc, která by vás neměla nechat v klidu, je volba tvaru kamenů. Ideálně by měly tvořit jakousi skládačku, aby do sebe dobře zapadly a postupně se nehroutily do středu ohniště a nemusely se pořád opravovat.

Jirka Houf má vlastní vychytávku, kdy vysypává spodek ohniště pískem. I když tvrdí, že mu sousedi smějí, že dělá zbytečnou práci. Podle něj to usnadňuje vybírání zbytků popela po akci.

A jak kutíte vy? Přečtěte si následující článek a předejte vlastní inspiraci dalším čtenářům: