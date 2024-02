Díky sýkorám odhalili sterilitu ptačích vajec. Ale stejně pozor na salmonelu

Jak je to se salmonelou a slepičími vajíčky? Uvedená studie sice ukázala, že jsou vejce ptáků ve většině případů bezmikrobní – respektive z výsledků vyplývá, že bakterie užitečné pro náš střevní trakt ve vejci prakticky nejsou. Vědci ovšem upřesňují a varují: neznamená to, že tam některé velmi specifické bakterie, například patogeny, nedokážou za určitých okolností i tak proniknout. Nejčastěji půjde o nákazu přes skořápku již sneseného vejce, například z trusu. „Ve skořápce jsou totiž póry, kterými se z vejce dostávají ven plyny a voda, a ty jsou přetaženy jen tenkou blankou, tzv. kutikulou. A právě přes ni mohou bakterie do vejce pronikat,“ vysvětluje Martin Tišický. Ptáci podle něj normálně udržují své hnízdo v čistotě. „Jen pro zajímavost – někteří pěvci si dokonce do hnízda nosí i bylinky či nedopalky cigaret, o kterých se uvažuje, že by mohly bránit růstu bakterií. A když sedí na vejcích a zahřívají jej, tak už jen tímto regulují složení bakterií na skořápce; mohou tak potlačovat růst nežádoucích patogenních bakterií, které by pak mohly dovnitř proniknout,“ doplňuje vědec k volně žijícím druhům. U slepičích vajec z chovů tak bude nákaza z trusu nebo kontaminované podestýlky přes skořápku nejčastějším zdrojem infekce, zejména pokud je vejce dlouho v kontaktu s trusem na špinavé podestýlce. „Přítomnost salmonely se ale v komerčních chovech pravidelně monitoruje a vejce z infikovaného chovu by neměla být vůbec uvedena do oběhu,“ uklidňuje odborník. Pravděpodobně úplně nejčastějším zdrojem nákazy je podle něj nákaza salmonelou při špatné manipulaci – tedy nikoliv z obsahu, ale z povrchu skořápky vejce, na němž často ulpívají zbytky trusu a bakterií.