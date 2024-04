Senoseče letos budou zřejmě dřív. Ochránci srnčat se bojí zmařených životů

Ochrana srnčat před sečením je v České republice stále aktuální téma. Zemědělci mají ze zákona povinnost hlásit termíny sečení uživatelům honiteb, tedy myslivcům, kteří pak mají povinnost zvěř před sečením ochránit.

Problém však nastává, když se zemědělci rozhodují na poslední chvíli podle počasí a myslivci, kteří mají civilní zaměstnání, nemají možnost být druhý den na louce. Navíc, kontrola velkých ploch je pro malý počet lidí náročná.

Bez dobrovolníků to nejde

„Z tohoto důvodu se organizace jako naše snaží inspirovat veřejnost k zapojení do těchto akcí. Dříve se louky procházely společně s myslivci a byla vytvořena rojnice, kdy se lidé postavili na metr od sebe a procházeli louku. Tato metoda byla velmi úspěšná a dařilo se minimalizovat ztráty,“ říká Pavla Benettová z organizace Stop! sečení srnčat.

V současnosti se však využívají moderní technologie, konkrétně drony s termovizí. Ty umožňují rychle a efektivně prohlédnout velké plochy a poté stačí jen několik lidí, kteří srnčata vynesou mimo sečenou plochu. Tímto způsobem se snaží organizace inspirovat i piloty dronů.

Použití dronů však vyžaduje pilotní licenci, kterou je však možné získat online. Organizace pak nové piloty zaškolí v manipulaci s dronem. Hledají se jak piloti s vlastním dronem, tak i ti, kteří dron nemají, ale mají zkušenosti s jeho ovládáním.

Někdy spolupráce trochu dře

Spolupráce s zemědělci a myslivci je různorodá. Někteří zemědělci jsou velmi vstřícní a poskytují mapky, kde budou sekat. Na druhou stranu jsou zde i zemědělci, pro které je ochrana srnčat ztrátou času. Myslivci pak často nemají dostatek času a sil na to, aby zvládli ochranu srnčat sami.

Situace se však zlepšuje díky využití dronů a pomoci dobrovolníků. Myslivci tak vidí, že v ochraně srnčat nejsou sami a že je zde skupina lidí, která je ochotná pomoci. Díky tomu se situace zlepšuje nejen v jižních Čechách, kde je centrála organizace, ale po celé republice.

Tato technologie však není levná a někdy ani dostupná, což komplikuje její širší využití. Přesto se v poslední době objevuje stále více veřejných sbírek na nákup dronů, které organizují nejen dobrovolníci a lokální skupiny, ale i myslivecké spolky.

Cena dronu se pohybuje okolo 150 tisíc korun, což je srovnatelné s cenou ojetého auta. Před třemi lety byly ceny nižší, kolem 80 tisíc korun, ale tyto drony neměly tak kvalitní termokameru a rozlišení.

Dnes se využívají například drony DJI Mavic 3 Thermal, které mohou letět ve výšce až 80 metrů a pokrýt tak velkou plochu. Během jednoho dopoledne je možné prolétnout až 70 hektarů, což by člověk pěšky nedokázal.

Jen pro dobrý pocit

Práce s drony je většinou dobrovolnická a neplacená. Piloti dostávají malé finanční příspěvky na benzín a elektřinu na nabíjení baterií, ale jinak je jejich odměnou spíše dobrý pocit z pomoci přírodě.

Hlavní sečení trávy se obvykle koná od poloviny května do konce června, což koliduje s obdobím, kdy se rodí mláďata zvěře. Kromě srnčat jsou ohroženi také zajíci, ježci, kachny a hnízdící ptáci.

„Letos je to navíc trochu komplikované, protože příroda je zhruba o měsíc zrychlená, takže lze předpokládat, že i senoseče budou dříve. A to vychází i do termínu, kdy srnky kladou svá mláďata. Asi to bude moc dlouhá a vyčerpávající sezona,“ počítá termíny Pavla Benettová.

Jak se zapojit

Jednoduše se zaregistrujte na Senoseč Online. Označte lokality, které chcete sledovat, a čekejte na SMS s termínem vyhánění. Pokud si s něčím nevíte rady, zeptejte se ve skupině Stop sečení srnčat na Facebooku.

Rozhodně už se můžete podívat předem, zda vaše lokalita už není zmapovaná na stránce Stop! sečení srnčat v záložce Dobrovolníci. Pokud ne, klidně můžete založit podobnou skupinu ve vaší oblasti.

Důvodů, proč žádná vaše skupina neexistuje, může být několik. Místní myslivci a zemědělci o portálu nevědí, tráva se tam neseče, případně dobrovolníky nepotřebují.

Zkontaktujte se proto s místními myslivci či zemědělci a nabídněte jim svou pomoc. Mnoho spolků tuto pomoc jen uvítá, neboť porostů je mnoho a každá noha i ruka se hodí.

Pokud zjistíte, že váš místní myslivecký spolek ochranu zvěře před sečením neřeší, zkuste se domluvit na pomoci přímo se zemědělcem. S jeho svolením můžete sečené plochy zkontrolovat.