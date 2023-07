Lidé zachránili před pokosením tři desítky srnčat, hledat pomáhali i psi

„Neměli jsme k dispozici dron jako kolegové v jiných spolcích, kteří se záchraně srnčat věnují již více let. Museli jsme si vystačit se psy a veškeré louky, o kterých nám zemědělci řekli, že je budou v nejbližších dnech kosit, jsme prošli doslova křížem krážem,“ uvedl Tomáš Skurka, myslivec a organizátor akce Senoseče Kozlovice.

Deset myslivců a 31 dobrovolníků se v rámci akce snažilo zachránit z ještě neposečených luk co nejvíce srnčat. „Z luk jsme je odnášeli v rukavicích a natrhané trávě tak, aby se na ně nepřenesl náš pach a matky si je dokázaly na kraji louky najít,“ přiblížil Skurka.

Zásluhu na záchraně má podle Skurky i osm místních zemědělců, kteří skupině senoseče hlásili tak, aby se dobrovolníci dokázali sejít. Přesto i v Kozlovicích nevyšlo vše na sto procent.

„Všechna schovaná mláda nenajdete. I letos jsem našel na loukách čtyři mrtvé kusy a dalších šest hlásili kolegové,“ připustil Skurka. „Oproti loňsku, kdy jen má fenka na polích našla šestnáct mrtvých těl a pak jsem ještě viděl srny, jak několik dnů svá mláďata zoufale hledají, však jsem přesvědčen, že nachozené kilometry za to stály.“

Zachraňovat srnčata se Skurka rozhodl ve chvíli, kdy se dozvěděl o podobných aktivitách na jihu Čech. „Vsadil jsem na to, že lidem nebudou mláďata lhostejná ani tady na severu, a vyšlo to,“ je přesvědčen Skurka, který na jaře založil na sociálních sítích veřejnou skupinu Senoseče Kozlovice, kde dával pravidelně vědět všem, kdo měl zájem, kdy a které louky budou se psy procházet.

„Když jsem se dozvěděla, že se něčeho takového můžu zúčastnit, šla jsme do toho,“ sdělila Monika Šrubařová, jedna z dobrovolnic, která se zúčastnila osmi z 21 naplánovaných akcí. „Je to neskutečný pocit, když víte, že bez vás by ti malí tvorové už nežili, a pokud mě pracovní povinnosti neodvolají služebně mimo Kozlovice, rozhodně opět přijdu.“

Za rok by chtěli organizátoři vybavit skupinu dronem s termokamerou, která dokáže srnče ležící v trávě najít mnohem snadněji než pes nebo člověk.