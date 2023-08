Konopné brownies či zkvašené ovoce v žaludku psa přijdou u veterináře draho

Následuje martyrium, které rozhodně není příjemné ani pro zvíře, ani pro majitele, který má samozřejmě o svého „všežrouta“ obavy. Každý veterinární lékař vám řekne, že cizí těleso v trávicím traktu psa je něco, co řeší – v případě nečekaných nehod jak u štěňat, tak u dospělých psů – opravdu hodně často. Někdy „ta věc“ projde trávicím traktem, jako by se nic nestalo, jindy se zvíře bez pomoci člověka neobejde. A najednou tu máte problém, jehož vyřešení pro vás může být ve finále dražší než pořizovací cena štěněte.

Někdy stačí vyvolat zvracení, jindy přichází na řadu endoskopie. Některé předměty je ale dokonce nutné pro jejich velikost a tvar odstranit chirurgicky, operativním vyjmutím z žaludku nebo ze střev. Další nepříjemnou variantou jsou pochutiny a potraviny, které psům i kočkám mohou způsobit zažívací obtíže, jako je průjem, zvracení či zánět slinivky, v horším případě i otravu.

Podle reálných případů klientů pojišťovny PetExpert by seznam předmětů, co psi a kočky dokážou spořádat, vydal na knihu. Nejčastěji se snaží své páníčky připravit o ponožky, v závěsu za nimi jsou to kousky spodního prádla, ale i tkaničky od bot, kapesníky, čalouněné knoflíky vypárané z gauče, dokonce i zip umně vypreparovaný z polštáře. Bývají to i nejrůznější ozdoby, včetně těch vánočních, jindy kus porcelánového talíře, jednohubky i s párátky či tvarohový koláč plný rozinek, pro psy potenciálně jedovatých.

Podobně nevinné se na první pohled mohou zdát i kukuřičná siláž nebo uzený bůček – jenže v obou těchto případech došlo ke vzniku akutního zánětu slinivky a nutné několikadenní hospitalizaci. Kočky prý oproti psům tak často neexperimentují, takže jejich pojídání – v našich domácnostech běžně se vyskytujících druhů – ulovených pavouků je oproti tomu neškodná kratochvíle.

„Veseleji“ bývá, když psí mazlíci doma narazí na zásoby konopných poživatin. Náhodná konzumace malého množství naštěstí způsobí u zvířat jen malátnost a nadměrnou spavost. Což bohužel nebyl případ dvouletého labradora Oskara, který se během silvestrovské noci chtěl osvěžit čokoládovými brownies s obsahem THC – kombinace čokolády a konopí u něj způsobila nemalé zdravotní problémy. Když s ním vystrašení mladí majitelé dorazili na pohotovost veterinární nemocnice, jevil Oskar na první pohled známky otravy.

Byl dezorientovaný, měl rozšířené zorničky, slintal, zvracel. Byl neklidný, motal se, v čekárně se přidal také průjem a labrador vyl jako o život. Byla jen otázka, co otravu způsobilo. Majitelé naštěstí věděli, co sežral, což pacientovi i ošetřujícímu lékaři v takové situaci vždy výrazně pomůže, protože lze neprodleně začít s odpovídající terapií. Oskar byl hospitalizován s monitoringem životních funkcí, dostal léky na zklidnění a infuzi – protože u otrav z konopí platí pravidlo, že nitrožilní dodání lipidů dokáže zmírnit klinické příznaky otravy a pacientovi to výrazně uleví. (Veterináři také doporučují při náhodné intoxikaci THC podat mazlíčkovi kus slaniny či tuku.) Celkové náklady na léčbu v tomto případě činily 11 350 Kč, ale protože je Oskar pojištěncem PetExpertu, z 90 % účet uhradila pojišťovna.

Psovi lze upéct jeho vlastní sušenky, vyvarujte se čokolády či rozinek.

20. července 2009

Také případ otravy hlídacího německého ovčáka nakvašenými spadanými jablky ze zahrady, v nichž už se cukry přeměnily na alkohol, prý byl celkem raritní. Když totiž ovčák Andy narazil při své obhlídce zahrady na nasládlá jablka, prostě je sežral. Do ordinace veterináře v menším městě ho přivezl starší pán – pes měl neurologické příznaky, třásl se, narážel do zdi a zrychleně dýchal. Po pár minutách v čekárně se přidalo zvracení a průjem. Veterinář na základě klinických příznaků psa hospitalizoval, začal se symptomatickou terapií a naléhal na majitele, aby zjistil, k čemu všemu měl Andy přístup. Vnučka majitele pak dorazila s nakvašenými jablky, které našla pod Andyho oblíbeným stromem. Bylo jasno. Smluvní veterinář PetExpertu nasadil veškerou dostupnou terapii, udělal krevní testy a další potřebná vyšetření.

Alkohol rozhodně patří k toxickým sloučeninám, které mohou u zvířat způsobit selhání ledvin, problémy s dýcháním a srdečním rytmem, v nejhorších případech mohou zvířata upadnout do kómatu a zemřít, u vlčáka Andyho dopadlo naštěstí všechno dobře. Pes byl stabilizován, jeho zdravotní stav se po infuzní terapii rychle zlepšoval a po 24 hodinách byl propuštěn. Výsledný účet činil 12 470 Kč, majitel v tomto případě opět uhradil jen 10 %, protože Andy byl pojištěn. Na zahradě jeho majitelů se ovšem od té doby poctivě sbírají ze země všechna spadaná jablka, aby se k nim ovčák nedostal.

O péči rozhodují peníze, to je realita

Jak takový případ často vypadá v praxi z pohledu veterinárního lékaře, popsal pro iDNES.cz Jaroslav Bretšnajdr. „Přijdou například majitelé s pejskem, který možná sežral ponožku a nějakou hračku a zvrací. Ale nejsou si úplně jisti, co všechno vlastně sežral. Chtějí pro pejska samozřejmě udělat první poslední, ale říkají dopředu, že na to nemají moc peněz. Kdyby byli pojištění, můžeme si v tu chvíli dovolit udělat rentgeny, sono břicha, vyšetření krve, prostě full servis,“ říká veterinární lékař, jehož ordinace v Rakovníku má již čtyřleté zkušenosti s pojištěním PetExpert. A dobře tedy zná, jaký zásadní rozdíl v přístupu k pacientovi někdy v ordinacích reálně nastává. A je to čistě na majitelích.

„Tohoto pojištění v současné době využívá zhruba desetina našich klientů, což je zoufale málo, třeba proti Anglii, kde má toto pojištění dlouholetou tradici. Lidé si tam mnohem víc uvědomují, jak by je mohla finančně zruinovat třeba jen zlomená nožička jejich domácího mazlíka,“ vysvětluje lékař s tím, že složitých ortopedických zákroků v jejich ordinaci není zrovna málo.

Nicméně vraťme se k fiktivnímu zvracejícímu pejskovi, co něco sežral, a jehož majitelé mají omezené zdroje. „Licitujete, co udělat jako první – takže se většinou domluvíme, že když zvrací a nejsou si jistí proč, nasadíme symptomatickou léčbu, tedy nějaké léky proti zvracení, na zklidnění trávicího traktu. A že se případně další vyšetření dodělají až další den, pokud to nebude lepší – samozřejmě pokud pes není v akutním stavu a v ohrožení života. Každé zbytečné prodlení sice může být v takovém případě špatně, ale víc nemůžete udělat, protože by vám to nikdo nezaplatil,“ konstatuje veterinární lékař smutný, ale logický fakt, že to ordinace nemůže platit ze svého.

Jenže právě časovým prodlením se může stav zvířete zkomplikovat. „Když hned na počátku zjistíme rentgenem, že je ta sežraná věc v žaludku, jsme schopni to flexibilním endoskopem z žaludku vyndat a problém je vyřešen. Pokud se snažíte ušetřit peníze a řeší se to čistě symptomaticky, tak je třeba pejsek druhý den lepší, protože se mohlo to cizí těleso už posunout do střeva a pes přestane zvracet. Jenže pak se s ním majitelé třetí den vrátí k nám do ordinace, že pes opět zvrací a je mu bídně,“ popisuje veterinární lékař ty smutnější případy s tím, že se to stane jen kvůli neposkytnutí té nejadekvátnější prvotní péče. „I když jim vždy všechno vysvětlíme, nezřídka ji odmítnou, protože na to nemají prostředky.“

Lidé si totiž podle něj vůbec neuvědomují, že základní problém je v tom, že – ať už si pořídí voříška z útulku, nebo drahého čistokrevného psa s průkazem původu – je to bez rozdílu teprve začátek. „Ta velká investice teprve může přijít s nějakým akutním stavem. Například něco sežerou jako štěňata, nebo se utrhnou z vodítka, srazí je auto a zlomí si nohu. To už jsou pak podstatně větší částky oproti pořízení štěněte,“ konstatuje Jaroslav Bretšnajdr, že z jeho zkušenosti si většina lidí u nás zvíře prostě pořídí a myslí si, že potom už to bude jenom o kupování krmiva a nějakém preventivním očkování. „Může to tak být. Ale nebývá to tak,“ dodává.

Rychlost může hrát obrovskou roli

Rakovnická ordinace MVDr. Bretšnajdra byla jednou z prvních v republice, která téměř před čtyřmi lety začala testovat nový typ pojištění, který na trh s pojištěním veterinární péče domácích mazlíčků PetExpert přinesl. Smluvním partnerem je v tomto případě pro pojišťovnu jak majitel zvířete, tak konkrétní veterinární ordinace, s níž mají propojenou databázi pacientů. Majitel zvířete je tedy limitován pouze ve výběru ordinace, která je do systému zapojená, a jeho mazlíček tak dostane tu nejlepší péči bez ohledu na finančními prostředky.

Poučný je příklad čivavy, která si téměř ulomila hlavu.

7. října 2017

Největším rozdílem oproti klasickému pojištění totiž je, že pojišťovna v podstatě obratem schválí nutná vyšetření či zákroky, které je potřeba udělat, a majitel zvířete na místě platí jen desetinu konečné částky (u nových smluv to činí minimálně 1 000 Kč), zbytek veterináři rovnou uhradí pojišťovna. Zatímco v případě tradičnějších typů pojištění klient v ordinaci zaplatí celou částku a veterinář mu vystaví zprávu. Oba ještě musí vyplnit formulář k pojistné události a teprve s tím pak majitel může požadovat finanční krytí od své pojišťovny.

Jaroslav Bretšnajdr na rovinu přiznává, že u pojištěnců PetExpertu mu vyhovuje, že ordinaci odpadá zbytečné papírování (protože všechny relevantní informace o pacientovi už jsou v systému) a on se může při akutních stavech soustředit čistě na to, aby pro zvířecího pacienta udělal maximum. „Nemusím se ohlížet na cenu rentgenu nebo sono či laboratorních vyšetření, cenu léků ani materiálů, když jde například o zlomeninu,“ vysvětluje ze svého pohledu výhody.

„Potřebné úkony a materiál jen vyúčtuji, pošlu to online na ohodnocení a vyhodnocení, a pokud není víkend, tak nám obvykle během 30 minut, někdy i během 30 sekund, protože ten algoritmus automaticky vyhodnotí nějaký program, přijde odsouhlasení a platba na účet. Majitel na místě zaplatí jen spoluúčast. A těží z toho hlavně pacient, který dostává to nejlepší.“

Pokud konkrétní složitější případ spadne do režimu manuálního schvalování, kde to musí odsouhlasit odborník a projít k tomu celou zprávu, je to prý také poměrně rychle vyřízeno, většinou do druhého dne. „U komplikovanějších ortopedických operací, například kolen či fraktur, je to většinou odsouhlasené, už když přijdou druhý den na kontrolu. Už víme, že to pojišťovna proplatí, nikdo nemusí nic řešit a všichni jsou spokojení,“ shrnuje veterinární ortoped, který se hlavně přimlouvá za jakékoliv pojištění. Aby ho zvíře prostě mělo.

Psí plemena, u kterých byste měli za veterináře ušetřit.

11. prosince 2014

„Pojištění je možné pro kotě nebo štěně uzavřít již od 50. dne věku, takže se hned při první návštěvě snažíme majitelům doporučit, že je pro jejich mazlíčka vhodné uzavřít pojištění akutní péče. Čím dříve, tím lépe, horní věková hranice pro uzavření pojištění je limitovaná podle plemena psa, u koček je to 8 let. Nikdy nevíte, jaká nečekaná situace v jeho životě přijde,“ uzavírá lékař s tím, že výběr pojištění je samozřejmě čistě na majitelích zvířete.