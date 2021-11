Psovi nebo kočce může ublížit i obyčejná cibule, čokoláda nebo hrozny

Své o tom vědí veterinární lékaři, kteří následky otrav jídlem u zvířat řeší. Třeba jen proto, že měl někdo výborný nápad přilepšit psovi čokoládou nebo někde nechal volně ležet léky a zhltla je zvědavá, věčně nenažraná kočka. Pokud tedy mají to štěstí a majitelé si toho včas všimnou a vyhledají odbornou pomoc.

Z čeho všeho tedy hrozí vašim čtyřnohým mazlíčkům otrava? „Nejčastěji mají psi problémy s domácí stravou. Kočky to sice tolerují o trošičku víc, ale ani tak to nedoporučujeme,“ konstatoval veterinární lékař Rostislav Šimek pro televizní Receptář.

A pak jsou vyloženě látky, které jsou toxické, a to jak pro psy, tak pro kočky. Třeba cibuloviny. „Musíme si uvědomit, že tam patří nejenom cibule, ale třeba i pórek nebo česnek. A nutné je zdůraznit, že ten jed neztrácí účinnost ani vařením nebo smažením,“ varuje veterinář před krmením koček a psů zbytky z grilování či zdánlivě neškodnými zbytky od stolu. Vždyť cibule je jednou z nejběžnějších surovin v naší kuchyni.

Také čokoláda je pro naše čtyřnohé mazlíčky toxickou potravinou, přestože ji pes ochotně zhltne, když se k ní dostane. Její toxicita stoupá s obsahem kakaa, takže kvalitní hořké čokolády jsou opravdovou životní hrozbou pro srdce a nervový systém zvířete.



Čím menší pes, tím méně kuliček hroznového vína stačí, aby ho ohrozily na životě. Řada pokojových rostlin je jedovatá, což ohrožuje především kočky (pozor i na lilie ve váze!), případně hlodavce, pokud je doma necháte běhat volně. I oblíbený zamiokulkas (na snímku) patří mezi áronovité, tedy druhy jedovaté pro zvířata i člověka.

Z ovoce pak je nebezpečné hroznové víno, ať v čerstvé podobě, nebo sušené, tedy jako sladké rozinky – může mít fatální dopad na zdraví vašeho zvířete. Zvlášť u malých plemen může vaše zvíře ohrozit na životě pár kuliček či nenápadných rozinek, schovaných třeba v moučníku. Způsobit dokážou vážné problémy s ledvinami, v krajním případě i jejich selhání.



Pozor také na avokádo obsahující persin, který je jedovatý nejen pro psy a kočky, ale v podstatě pro všechna domácí zvířata, zvláště pro papoušky. Obsažený je v celé rostlině, takže pokud jste si doma vypěstoval avokádo třeba z pecky, může být hrozbou pro vaši kočku, která ráda rostliny okusuje.



A jak poznáte, že váš mazlík sežral něco, co neměl? „Nejčastějšími příznaky jsou průjem, zvracení, neochota přijímat potravu, neochota přijímat tekutiny,“ vypočítává veterinární lékař. Mezi specifické příznaky pak patří srdeční či neurologické problémy po požití čokolády. Otrava cibulí pro změnu způsobuje rozpad krve, takže zvíře je unavené.



Do dvou hodin od požití čehokoliv toxického se snažte u zvířete vyvolat zvracení (naředěným roztokem 3% peroxidu vodíku nebo nasyceným slaným roztokem) a co nejdříve vyhledejte pomoc veterinárního lékaře.

Do dvou hodin od požití cibule nebo čokolády se doporučuje výplach žaludku případně podání aktivního uhlí, i doma se dá vyvolat zvracení. A poté je potřeba co nejrychleji se zvířetem vyhledat pomoc veterinárního lékaře. (Vzorek či obal od toho, co zvíře sežralo, vezměte s sebou.)



Podávání mléka nebo snahu naředit obsah žaludku velkým množstvím vody lékaři nedoporučují. Účinnější je opravdu vyvolání zvracení. Jak? Pokud máte v domácí lékárničce 3% roztok peroxidu vodíku, naředíte ho s vodou 1:1. K vyvolání zvracení by měla stačit polévková lžíce roztoku na 10 kg hmotnosti zvířete, kterou mu vpravíte do tlamy. Nemáte-li peroxid, stačí obyčejná sůl, kterou rozpustíte ve vlažné vodě. Solný roztok by měl být ideálně nasycený, tzn. že se v něm už další sůl nerozpouští.



A nezbývá než doufat, že veterinář vám dá zvíře dohromady. Pokud si ovšem myslíte, že jedna lekce stačila a příště už si dá váš mazlíček na inkriminovanou potravinu pozor, není tomu tak. Především u psů platí, že se na hrozny či čokoládu klidně vrhnout znovu. Veterináři znají i případy, kdy se to stalo ten samý den, kdy psa zachraňovali.



Proto mějte své mazlíky neustále pod kontrolou a přijměte doma opatření podobná jako u dětí: toxické věci umisťujte mimo dosah, což platí i pro léky, které se nevyplatí nechávat připravené jen tak volně třeba na talířku na stole či polici, kde je může najít kočka. U koček pozor i na jedovaté rostliny, dokonce i na lilie ve váze, jejichž ožírání může být pro kočku dokonce fatální. A jídlem od stolu prostě zvířata zásadně nekrmte.