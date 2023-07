Luxusní pojištění vašeho psa nebo kočky na rok zdarma. Vyhrajte ho v soutěži

Pojišťovna PetExpert (pojistitelem je ČSOB Pojišťovna) se zaměřuje výhradně na pojištění psů a koček a má jiný systém, než všechny ostatní pojišťovny. Když totiž zajdete k veterináři, zaplatíte pouze spoluúčast a pojišťovna vyřídí už zbytek za vás.

Pojištění psů a koček od společnosti PetExpert kryje nemoci, úraz a odpovědnost za škodu. Unikátním prvkem pojištění je, že hradí za majitele zvířete přímo veterináři. To umí jako jediní v České republice. Aktuálně spolupracují s 85 procenty veterinárních ordinací, a tak je velmi pravděpodobné, že některý z veterinářů ve vašem okolí je na PetExpert smluvně napojen (seznam smluvních veterinářů najdete zde). Majitel zvířete zaplatí jen spoluúčast, což je 10% z ceny, případně 1000 Kč minimální úhrada.

PetExpert má také jedny z největších limitů na trhu. U psů je to 35 000 Kč až 120 000 Kč, u koček 25 000 Kč až 90 000 Kč. Také mají nejméně výluk bez vstupního vyšetření a průkazu původu zvířete. Pojistí vám i křížence a zvíře z útulku.

Pojistit lze také starší psy a kočky, což není zrovna obvyklé. U psů je to do 10 let staří, u koček do 8 let stáří. A to vše od 50. dne věku. Pojištění zvířete se také vztahuje na celý život zvířete a nevypoví smlouvu nemocnému zvířeti, kterému hradí i opakované nemoci.

