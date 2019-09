Základní péče o morčata: nemají ráda stěhování, samce oddělte od samiček

Naše dnešní domestikované morče domácí pochází z Jižní Ameriky, konkrétně ze států Chile a Peru. Zde už v dávné historii pobíhala morčata divoká s protáhlou stavbou těla, špičatým čumáčkem, delší srstí a divokým aguti zbarvením.

Morčata se poprvé do Evropy dostala na konci 16. století díky mořeplavcům z Holandska. Tak dlouhá cesta pro ně musela znamenat pěkný stres.

V Evropě se toto malé zvířátko dostalo do rukou šlechticů jako drahý domácí mazlík. Teprve v 19. století začali lidé morče chovat jako domácí zvířátko, a to především v Anglii. Až teprve po 2. světové válce se morčata stala opravdu populárními.

Základní pravidlo: pokud chcete společně chovat více morčat, ujistěte se, že je máte správně spárovaná. Jinak se vám chov vymkne z rukou a může stát, že jich brzy budete mít mnohem víc než je vám příjemné.

Morčata samičího pohlaví pohlavně dospívají již ve věku dvou měsíců a samci ve věku třech měsíců. Proto se doporučuje, aby v novém vrhu byli samci odděleni od samic bezprostředně po odstavu. Ten se provádí ve věku 21 dní anebo po dosažení hmotnosti 180 g (15.–28. den po narození).

1. Nechtějí se stěhovat

Pokud některé zvíře opravdu nemá rádo změnu prostředí a společnosti, tak je to právě morče. Morčata preferují stálé podmínky. Mají své stereotypy a návyky, které jim vyhovují.

„Jakákoli změna na ně má psychický dopad. Morče proto příliš často nepřesouvejte do jiného prostředí a nevystavujte ho nové společnosti jiných zvířat nebo lidí,“ radí veterinář Marek Galbinec z veterinární kliniky Vethope.

2. Jeden samec na deset samic

„Při budování přístřešku pro morčata byste měli vědět, že zdravá morčata produkují velké množství trusu. Často převracejí nestabilní misky a znečisťují pipety napáječek zbytky přežvýkaných pelet. To znamená, že morčata potřebují jednoduché a dobře čistitelné bydlení,“ upozorňuje Galbinec.



Klec může být drátěná nebo plastová. Důležitá je především dostatečně účinná ventilace.

Pokud chováte morčata ve skleněném akváriu, je potřebné měnit podestýlku pravidelně každý den. Snižujete tím koncentraci amoniaku. Morčata neskáčou a nešplhají, tudíž není nutné klec shora uzavírat. Klec by měla být vysoká nejméně 25 cm.

Podlaha klece může být pevná nebo z drátěné síťoviny (pozor na četnější výskyt poranění). Jako podestýlka se mohou používat noviny, roztrhaný papír, dřevěné hobliny a sláma. Menší, vzhůru dnem obrácená kartonová krabice může sloužit jako přístřešek, jelikož morčata se ráda skrývají.

Klec byste měli umístit na klidném místě bez přímého slunce. Morčata můžete chovat v párech nebo ve skupinách. Při chovu ve skupině se doporučuje jeden samec na deset samic.

3. Učte je na pestrou stravu už v raném věku

U morčat se vyvíjejí jejich stravovací preference v raném věku. Z tohoto důvodu se jen těžko později přizpůsobují jakýmkoliv změnám ve složení, vzhledu či dokonce ve způsobu prezentace krmení a vody.

Dokonce i změna značky pelet může být důvodem odmítnutí krmení a nežádoucího hladovění zvířete. Může být proto užitečné morčatům v raném věku nabízet co nejvíce druhů potravy. Zvyknou si tím na rozmanitou stravu.

Morčata vyžadují mít v potravě každý den zdroj vitaminu C, jelikož nejsou schopna jeho vlastní syntézy. Komerčně vyráběné pelety pro morčata jsou obohaceny o vitamin C, ale zhruba 50 % vitaminu C oxiduje a ztrácí se již za 90 dnů od data výroby.

Doporučuje se proto každodenně dodávat morčatům vitamin C samostatně. Bohatým zdrojem vitaminu C jsou například zelené listy (kapusta, petržel, listy řepy, čekanka, špenát), červená a zelená paprika, brokolice, rajčata, kiwi, pomeranče.

Ovoce a zrní byste měli morčatům nabízet jenom v omezeném množství, ve formě pamlsku. Jde o bohatý zdroj cukrů a může být důvodem průjmového onemocnění. Přístup ke kvalitnímu senu by měl být nepřetržitý. Seno je důležité pro správné trávení a také pomáhá v prevenci zubních problémů.

Doporučené krmení pro morčata by měla tvořit směs komerčně vyráběných pelet pro morčata a kvalitní luční seno s přídavkem čerstvé zeleniny. Pelety jsou lepší než míchané zrní, a to ze dvou důvodů: morče nemá možnost selekce podle vlastní libovůle či chuti.

Pelety obsahuji všechny potřebné živiny ve vyváženém poměru a jsou tedy vhodnější než mixované zrní, ze kterého si morče vybere jenom kousky chuťově atraktivní a zbytek nechá nedotčený. Dalším důvodem je fakt, ze zrní je bohatým zdrojem sacharidů a může byt příčinou průjmu.

4. Zdravotní péče o morčata

Morčata jsou obecně velmi zdravá a nenáročná zvířata. Může je však trápit několik problémů. Jedním z nich jsou kožní roztoči, kteří se mohou nacházet v seně, a tak přestoupit na morčata.

Zapříčiňují silnou svědivost. Morčata se drbou, jejich kůže je zhrublá se strupy a bolestivými ranami, nejčastěji na hřbetu. Léčba je poměrně jednoduchá. Veterinární lékař aplikuje morčeti opakovanou injekci proti roztočům. Je však velmi důležité rozpoznat roztoče na morčeti v jejich raném stadiu, kdy mazlíčka ještě příliš netrápí svědivost.

Zubní potíže se mohou vyvinout, pokud jsou morčata krmena dietou chudou na obsah sena. Při nesprávném poměru vitaminů a minerálů může dojít k deformitě zubů a čelisti.



A dejte také pozor na pododermatitidu, což je onemocnění kůže, svalů, šlach a kostí. U morčat je to poměrně častý zdravotní problém.