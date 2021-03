Když se vám na Velikonoce rozroste domácnost o králíčka, musíte se starat

Králík vám jako mazlíček může dělat společnost dlouhých 6 až 9 let, a protože nepotřebují za každou cenu zahradu ani mnoho prostoru, jsou to ideální parťáci i do městských bytů. Oproti morčatům nevydávají téměř žádné zvuky, takže vás nebudou rušit, na rozdíl od křečků si libují v lidské společnosti a nevyžadují pravidelné venčení jako psi.

Pokud jste připraveni dát králíčkovi domov a vytvořit mu ideální podmínky, vyberte si svého nového mazlíka u prověřených chovatelů, s největší pravděpodobností předejte zbytečnému trápení. Zodpovědní chovatelé množí jen zdravá zvířata splňují podmínky pro chov. Neriskujte zdravotní problémy, které jsou časté u králíčků z nehlídaného množení.

Než si králíka přinesete domů, udělejte si jasno, nakolik do vaší domácnosti zapadne. „Pokud už doma nějaká zvířátka máte, měli byste být schopni novému kamarádovi zajistit vlastní prostor. Nenechte pejska nebo kočku, aby králíka naháněli a doráželi na něho. To samé platí pro děti, které byste měli naučit správnému a šetrnému zacházení. Ty malé nenechávejte s králíčkem nikdy samotné, zabráníte tak případnému poranění jednoho či druhého,“ radí Martin Kváš, odborník na výživu a chov domácích mazlíčků.



Králíka sice můžete mít v bytě, každopádně potřebuje dostatek pohybu, takže je pro něj ideální větší klec nebo, pokud jsou venku, dřevěná králíkárna. Uvnitř nesmí chybět pítko, kameninová miska, jesličky na seno, větvička z ovocného stromu na obrus zubů, domeček, případně minerální kostka. Klec by měla být dostatečně velká (alespoň 100 x 50 x 50 cm) a umístěná v klidnější části pokoje.



Pamatujte, že králíci nemají rádi přímé slunce a průvan, naopak velice rádi tráví čas mimo klec. Proto je potěší, když dostanou možnost volně hopkat po bytě: vždy zajistěte, aby neměli přístup k elektrickým kabelům nebo jedovatým květinám. Pokud jim věnujete nejen dostatek prostoru, ale i svůj čas, péči a lásku, stanou se věrnými parťáky a miláčky celé rodiny.

Při tréninku by měla na králíka platit metoda pozitivní motivace, podobně jako třeba na lamu. A to je králík chytřejší.



11. ledna 2015

Budete-li se králíčkovi dostatečně věnovat, nejenže se přijde rád pomazlit, ale zvládne i řadu triků, například chůzi na vodítku. Může se naučit i čistotnosti a vykonávat potřebu na konkrétním místě, protože je lze cvičit a při tréninku je odměňovat chutnými zdravými pamlsky.

Když na králíka mluvíte, používejte klidný tón hlasu a nedělejte prudké pohyby. Při přenášení mu poskytněte oporu rukou pro všechny čtyři tlapky a nikdy jej nezvedejte za uši. Zato hlazení uší či po zádech králík ocení, sahání na zadeček nemají králíci rádi. Pravidelným kontaktem a chutnými úplatky si snadno získáte jejich přízeň.

„Králíci jsou mlsní a dobrými pamlsky, například čerstvým listím, směsí zrní nebo peletkami, u nich určitě zabodujete. Také je nutné vědět, že králíček potřebuje mít neustálý přístup k senu. Člověk se musí smířit s častým uklízením rozházených dlouhých stébel,“ konstatuje odborník.

Co by vaši ušáci pro změnu chroupat neměli? „Vyhněte se peckovitému a exotickému ovoci, bramborám, pórku i rebarboře. Vhodné nejsou ani neznámé byliny či větvičky, u pamlsků pozor, aby neobsahovaly mléko nebo mléčné deriváty. Mezi oblíbené dobrůtky naopak patří vojtěška, obiloviny a lněná semínka, nepohrdnou ani ovocem a zeleninou,“ radí odborník.