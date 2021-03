Tvořte velikonoční dekorace, pleťte pomlázky. A nabídněte inspiraci

Trochu svěží jarní energie potřebujeme všichni jako sůl, zvlášť když zima to letos nechce jen tak vzdát. Fajn, využijme toho, že sedíme doma, připravme se na Velikonoce, jak se patří. Napečte a nazdobte perníčky, beránky, upleťte pomlázky, vyrobte si dekorace. A inspirujte ostatní svými fotografiemi, případně i návody či recepty, vybrané zveřejníme.

Hned o tomto víkendu můžete s dětmi vyrazit pro vrbové proutky, na jednu pomlázku jich potřebujete osm. Pak už stačí jen provázek a mašle, pochopit z videa jednoduchý princip pletení a pomlázky budou doma.

22. března 2016

Zrovna tak ještě stihnete napéct velikonoční perníčky, třeba i z celozrnné mouky podle tohoto osvědčeného receptu. Zdobit je můžete tradiční bílou linkou nebo nechat děti vyřádit s veselou barevnou polevou.

Nerezignujte na svěží jarní atmosféru

Květinářství mají otevřeno, takže živé květy určitě seženete, materiál na výzdobu si můžete přinést z procházky do přírody. Využijte i vaječné skořápky, peříčka, pytlovinu či další látky z přírodních materiálů. Tvořit můžete i z betonu či doma vyrobené tzv. porcelánové hmoty, inspiraci najdete v naší fotogalerii i archivních článcích níže. A pochlubte se.

Jak na velikonoční zvířátka – či vejce – z betonu

Beton je materiál, který v posledních letech zažívá renesanci, tak proč si ho nevyzkoušet. Hlavně potřebujete cement (lze objednat přes internet) a nějaké pěkné formičky - od těch se odvíjí, jak moc se při tvorbě vyřádíte.

Stačí vám ale i obyčejná plastová lahev nebo kelímek od jogurtu. Pokud budete chtít vytvořit kuře či zajíčka z blogu Nápady pro Aničku, pak také provázek, filc nebo žlutá čtvrtka, štětec, černý fix a akrylové barvy.



Beton vyrobíte jednoduše smícháním vody a cementu. Až bude mít beton hustou konzistenci, nalijte ho do připravených formiček a než zaschne, zastrčte do něj provázky jako zaječí ouška, kuřátku pak hřebínek z filcu či čtvrtky. Beton nechte pořádně zatuhnout, a to alespoň dva dny, záleží na velikosti vašich formiček.

Ztvrdlý betonový tvar pak opatrně vyloupněte z formičky, případně ji rozstřihněte. Zvířátka pak můžete ještě pomalovat barvami či použít fixy.

Dekorace z domácí samotvrdnoucí hmoty

Tzv. domácí porcelán už si vyzkoušela řada maminek i se svými dětmi: jeho příprava je velmi jednoduchá a prý se z něj tvoří velice dobře.

Recept na hmotu podle blogu Nápady pro Aničku: potřebujete 2 díly sody, 1 díl kukuřičného škrobu a 1 díl vody. Na 4 ptáčky na snímcích autorka s dětmi spotřebovala 60 g sody, 30 g škrobu a 30 ml vody.

Všechny přísady jednoduše mícháte na pánvi, dokud se hmota nepřestane lepit. Hmotu pak vyválíte válečkem raději do tlustší vrstvy, aby se výtvory při vysychání nekroutily. A už můžete vykrajovat tvary pomocí formiček, případně nožíkem podle předlohy.

Brčkem nebo špejlí nakonec vypíchnete dírku na pověšení a hotové výtvory necháte schnout na savé podložce do druhého dne. A můžete je pomalovat, ideálně akrylovými barvami, na této hmotě velmi dobře drží. Pak je pověste na stužku nebo provázek, které můžete doplnit korálkem, a máte ozdobu na větvičky na stole nebo třeba na keřík před domem.