Opilí dřevorubci zkusili probudit medvěda. Vzali na něj motorovou pilu

Úřady už dřevorubce vypátraly. „Zdá se, že se při práci opili, šli se projít po lese a pobavit se,“ uvedl jeden z lidí, který je s případem obeznámen, pro deník Vladnews.

Připadalo jim zábavné zkusit probudit medvěda. Když proti nim medvědice agresivně vyrazila, bránili se motorovou pilou a zranili ji.

Šestitýdenní Baloo, Bonya a Buya, jak ochránci pojmenovali mláďata, žalostně křičela a volala mámu. Ta však byla příliš vyděšená, utekla a už se nevrátila. To je u medvědů běžné, často raději utečou a o mláďata se přestanou starat.

Mláďata by bez jejího tělesného tepla v mrazu nepřežila, takže byl zázrak, že je včas našli správci lesa. Převezli je do záchranné stanice ve Tverské oblasti, kde mají s péčí o medvědy zkušenosti. Během cesty do útulku, která trvala jedenáct hodin, měla některá mláďata namále. Našli je totiž na opačné straně Ruska v Anuchinské oblasti, což je blízko Japonska nebo Severní Koreji.

„Jedla jednou za tři a půl hodiny. Museli jsme je krmit násilím. Jedno z medvíďat bylo zjevně pomalé a ztrácelo na hmotnosti. Přitom jejich úkolem v tomto věku je hlavně jíst a spát,“ popisuje odborník na volně žijící živočichy Alexander Fedotov.



Tverskou záchrannou stanici (asi 450 km severozápadně od Moskvy) zřídil Valentin Pazhetnov, v současnosti tam pracuje v podstatě celá jeho rodina. Centrum zachraňuje, rehabilituje, vychovává a připravuje osamělá mláďata medvěda hnědého pro přežití v divočině.

Specialisté centra vypouštějí rehabilitovaná mláďata do volné přírody a provádějí monitorování po propuštění, aby zkontrolovali, zda se dobře přizpůsobí svému přirozenému prostředí.