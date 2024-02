Co s tím, když kočky doma značkují? Odhalte příčiny, řešení existuje

Není divu, že se i v nové, aktuálně již osmé řadě pořadu Kočka není pes v České televizi tento problém opět objevil. Kočičí psycholožku Kláru Nevečeřalovou tentokrát požádala o pomoc paní Veronika z Karlovarského kraje, která už byla zoufalá z chování od koťátka vypiplaného rodinného mazlíčka, mladého nevykastrovaného kocoura Felixe.

Rezavý fešák ji totiž nutil prát mnohem častěji, než by chtěla. Nejenže rád značkoval po celém domě, dokonce vykonával malou i velkou potřebu kdekoliv jinde: třeba přímo do postele své majitelky, do kufru, na kobereček v koupelně či pod gauč. Původně přitom na svou kočičí toaletu vzorně chodil. Jen v noci to nedělá, ať už je venku, nebo zůstane doma.

Kočka může čůrat po bytě i kvůli zánětu.

Felix se do rodiny se dvěma dětmi dostal jako úplně malé koťátko z útulku, někdo ho totiž vyhodil na ulici. A protože majitelka útulku paní Veroniku zná a věděla, že si chtějí po úmrtí předchozí kočičky domů vzít nové kotě, měl Felix přece jen štěstí. Dostal se do rodiny, která ho s láskou vypiplala na injekční stříkačce, protože byl opravdu maličký.

Klára Nevečeřalová po prvním setkání s Felixem konstatuje, že je to velice hodný kocour a že kočičí značkování má své opodstatnění – je ovšem nutné najít důvod. Felix je jednak nevykastrovaný, jednak dobře ví – protože občas ven na dvůr také chodí, když mu někdo z rodiny otevře dveře ven, a pak ho zase pustí domů – že kolem žije spousta cizích koček, mezi nimiž má kamarády, ale i nepřátele. A svůj kočičí záchod má sice na vhodném místě, ale na dospělého kocoura hodně malý a navíc uzavřený krytem.

Kočičí psycholožka má brzy jasno. Mladičký kocour Felix, kterému není ani rok, je podle ní velice hodné zvíře a nechce ho podezírat ze schválností. Také si všimla, že chodí čůrat a kakat na místa, která mají obdélníkový tvar – tedy stejný, jako má kočičí záchod. Takže jakási snaha tu z jeho strany je.

Močením po bytě kočka může chránit i rodinu.

Navíc není vykastrovaný, což může hrát velkou roli. „Když se vykastruje, tak si přestane lákat holky svojí testosteronem napranou močí. Tím pádem se i to jeho čůrání v domácnosti velmi často sníží,“ vysvětluje odbornice na chování koček.

Řešení pro Felixe: kastrace a nová toaleta

Paní Veronika tedy v první řadě dostala radu, aby nechala Felixe vykastrovat. Současně už si jako dospělý kocour zaslouží větší toaletu, a v každém případě bez dvířek, aby měl přehled o svém okolí i ve chvíli, kdy vykonává jakoukoliv potřebu. A ideálně, když mu majitelé toaletu umístí tam, odkud Felix uvidí na dveře vedoucí na dvorek a bude se cítit bezpečně.

Když kocour značkuje, na vině mohou být i dravci.

„Malý záchod, navíc uzavřený dvířky, je pro Felixe doslova past,“ vysvětluje Klára, že už když se kupuje záchod pro kotě, má se myslet na to, že za pár měsíců vyroste do velikosti dospělé kočky. „Pak se často kolem čtvrtého pátého měsíce věku kočky stává, že ten malý záchod najednou přestane používat,“ poukazuje na nepříjemné riziko.

Kočičí toaleta pro dospělou kočku by podle Kláry měla být tak prostorná, aby se do ní vešla stojící kočka s nataženým ocasem. Prostě tak, aby měla možnost se v toaletě bez problémů volně otočit.

Chybu můžete udělat i při výběru toalety s krytem, respektive se zavěšenými dvířky, která nelze nechat otevřená (některá jdou složit do vrchní části toalety).

„Za mě kočičí toaleta stoprocentně bez krytu, protože ten kryt je pro kočku past. Jediné, k čemu to slouží, je, aby my jsme se nemuseli koukat na kočičí hovínka,“ radí kočičí psycholožka, co je při výběru toalety opravdu podstatné.

Ještě jeden tip kočičí psycholožky pro Felixe Klára Nevečeřalová rodině navíc poradila, že úplně ideální by pro Felixe byla instalace uzamykatelných kočičích dvířek, aby mohl volně chodit ven. Rodinná rada, respektive hlava rodiny ovšem rozhodla, že je tu riziko netěsnících dvířek, takže se Felix musí spokojovat s tím, že mu dveře ručně otevře někdo z rodiny. Je tak zvyklý, tak je to pro něj asi v pohodě.

A jak Klářiny rady pomohly? Skvěle! Rodina Kláru poslechla a nejenže nechala Felixe vykastrovat, ale také pořídila pořádně prostornou a otevřenou kočičí toaletu. Když se tedy kočičí psycholožka za Felixem vypravila podruhé, našla u paní Veroniky kocoura nejen hodného, ale i vzorně čistotného.