Kocour se jim v autě vždy pozvracel a pokálel. Rady expertky pomohly

Sedmá série televizního cyklu Kočka není pes se v sobotu uzavřela dvanáctým dílem a opět přinesla cenné praktické rady pro řadu majitelů psů i koček. A snad opět pomohla být o něco blíž k pochopení našich čtyřnohých parťáků. Kde je vůle, tam je cesta, ať jde o jakýkoliv kočičí nebo psí problém.

Kočičí expertka Klára Nevečeřalová se tentokrát vypravila za bílým hluchým kocourem Benym plemene mainská mývalí. Podle majitelky paní Věry a její rodiny – která se kocoura ujala, když mu zemřel první majitel – se Beny doma chová jako naprosto pohodové zvíře. Takový klidný, vyrovnaný kočkopes.

To se ovšem rázem změní v okamžiku, když je s kocourem potřeba někam cestovat. Krátkou cestu na veterinu zvládá, ale když ho chtějí vzít na víkend k babičce, celou cestu v autě urputně mňouká, přestože u něj na zadním sedadle vždycky někdo sedí. Nakonec se většinou pozvrací a často i pokálí a počůrá, takže cesta se ve finále stává utrpením pro všechny zúčastněné.

Je otázka, zda je to ze stresu, protože spolu hluchotou se u bílých koček se světle modrýma očima často projevují i problémy se zrakem a může se v autě cítit dezorientovaný. Nebo může trpět kinetózou, váhá Klára Nevečeřalová.

Před cestou krizové kapky do jídla, nastříkat deku feromony a překrýt s ní přepravku na cestu.

V každém případě expertka Klára doporučila pro Benyho pořídit aromatické spreje s feromony, které jsou pro něj uklidňující – vybrala je sama přímo ve spolupráci s kocourem – a ty před cestou nastříkat na deku, kterou pak v autě použijí na překrytí přepravky. Beny tak mít větší pocit jistoty a bezpečí a díky uklidňujícím pachům se nebude tak soustředit na nepříjemné prostředí drncavého auta. Navíc je možné mu před cestou přidat do žrádla uklidňující krizové kapky, a jeho cestovní pohodu tak posílit.

Majitelé měli měsíc na to, aby s Benym cestování dle Klářiných doporučení trénovali. A výsledek? Dvacet kilometrů už kocour dává naprosto v pohodě, s padesátikilometrovou vzdáleností už problémy má. Nicméně pokrok to je, vždyť s tímto problémem už Beny do rodiny přišel. Přinejhorším bude trávit víkendy doma sám a na chalupu ho rodina brát nebude. Což by byla škoda.

Další malý pejsek, který potřeboval pravidla

V jedné pražské rodině pro změnu žijí tři generace žen, které si před rokem a půl pořídily roztomilé štěňátko mopse. Paní Andrea a její dcera s fenkou Ginny žádný problém nemají, poslouchá je, ovšem maminku paní Andrey začal roztomilý pejsek terorizovat kousáním do nohou. Starší paní je s Ginny celý den doma, bere ji i na procházky a začala být ve stresu z toho, že si s jejími nepříjemnými agresivními útoky neví rady.

Stará paní byla z agresivního chování fenky vystresovaná a nešťastná.

Odborník Rudolf Desenský měl brzy jasno: stará paní fenku bere ven v postroji a na flexi vodítku, dává jí nejasné povely a netrvá na nich, proto si s ní pejsek prostě dělá, co chce. Ginny proto dostala široký kožený obojek a couračku a maminka paní Andrey jasné instrukce, jak se má k fence chovat: je třeba jí dávat srozumitelné povely, neopakovat je a trvat na jejich dodržení.

Jakmile pak fenka paní vyjede po nohách, má ji od sebe rázně odehnat a použit k tomu třeba i – a to i doma – právě couračku. Problém se podařilo vyřešit během měsíce, díky tomu, že stará paní i Ginny velice rychle pochopily, o co jde. I malý pejsek prostě potřebuje řád a pravidla, aby všichni byli spokojení. Proto se také i atmosféra v rodině hned zklidnila.

27. února 2022

Jakkoliv lidé někdy bývají z chování malých psíků nešťastní, většinou za tím není nic jiného než jejich rozmazlenost. Neoprávněný pocit, že malý roztomilý pejsek přece pravidla nepotřebuje, vždyť nemůže nikomu ublížit.

28. března 2022

Ať jde o uštěkané čivavy či trpasličí jezevčíky, kteří jdou lidem po nohách, většinu takových zlozvyků jde odnaučit, dokázal Rudolf Desenský už tolikrát. Jde jen o to, aby se majitelé cítili za chování svých mazlíčků odpovědní.