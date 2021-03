Někdy stačí zašpuntovat vanu a umyvadlo, aby kočka přestala močit po bytě

Mladá rodina z pražských Holešovic má kočky dvě – Tinky a Vinky. Vzali si je zhruba před dvěma lety z útulku jako koťátka, která někdo našel v lese. Pravděpodobně tedy jde o sestry, i když je povahově každá jiná.

Že je Vinky velmi plachá, mladému páru nevadí. Jenže po narození syna začala Vinky močit mimo svůj záchod a v podstatě každý den načůrá do vany. A když byla koupelna zavřená, tak na gauč, někdy i v ložnici na postel nebo malému do postýlky. Pokud je rodina mimo domov, třeba na pár dní na dovolené, najdou po návratu byt v pořádku. Nic počůrané není.

Močení po bytě se ovšem opakuje i v případě, že někdo z rodiny zůstane doma sám. A protože v okolí žije spousta toulavých koček, jež Vinky vnímá jako potenciální ohrožení své smečky, má Klára Nevečeřalová jasno.

„Když tady nejste, tak tady nečůrá z toho důvodu, že brání vysloveně vás. Bere vás jako smečku a tím pádem má za vás jakousi zodpovědnost,“ vysvětlila překvapeným majitelům. Navíc je přesvědčena, že to opravdu souvisí i s ročním synem Hynkem – kočka ho tak pomáhá rodičům chránit.

Existuje řešení takové situace?

Návod, jak z toho ven, je překvapivě jednoduchý: mělo by stačit odpady v koupelně uzavírat špunty, aby skrz ně nešly do bytu dráždivé pachy zvenčí. A jednoznačně Klára radí přidat kočkám ještě jeden záchod, ovšem do jiné místnosti. Jeden záchod pro dvě kočky nestačí.

Klára navíc doporučí zajít s Vinky k veterináři, aby se zaléčil případný zánět močového měchýře. Je sice pravda, že ten někdy kočky mívají ze stresu, nicméně i tak je třeba ho léčit, aby nepřerostl v chronický problém.

Toulavé kočky v okolí pak pravděpodobně budou spouštěčem celé situace. V souvislosti s tím odbornice na kočky doporučuje pro tulačky z okolí kastrační program, který lze i proplatit, aby se nekontrolovatelně nemnožily. S množstvím divoce žijících koček totiž narůstají i problémy.