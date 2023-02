Ragdollka, která prokousla návštěvě lýtko? Agrese kočičí expertku překvapila

Ragdoll je v podstatě synonymem pro vyrovnanou kočku klidné povahy, která se hodí na felinoterapii – tedy něco jako léčbu kočkou – asi ze všech plemen nejvíc. Proto Kláru Nevečeřalovou překvapilo, když se na pořad Kočka není pes obrátila paní Jana z Frýdku-Místku s tím, že je jejich ragdollka Eliška vůči návštěvám nepřijatelně agresivní.

S rodinou i dětmi kočka vychází, mají ji od malička, koupili ji na inzerát jako kotě bez PP. S cizími lidmi ve svém teriroriu, tedy s návštěvami, má ovšem Eliška problém opravdu velký. Jako by každou návštěvu považovala za vetřelce, vyhání je kousáním a škrábáním. Když ale tato agrese vygradovala až do napadení jedné z návštěv, které skončilo prokousnutým lýtkem, rozhodla se paní Jana radikálně jednat a obrátila se s prosbou o pomoc na odbornici.

Kočičku rodina v žádném případě nechce dát pryč, prozatím tedy alespoň omezili návštěvy, aby je ušetřili případných šrámů. Chtějí pochopit, co Elišce brání v tom, aby návštěvy v bytě přijala. Jsou pro to ochotni hodně udělat.

Pamlsky od Kláry si Eliška při první návštěvě nevzala, vůči hračkám se chovala agresivně a Kláře dávala najevo, že je nežádoucí vetřelec.

Kočku už nechali vyšetřit (což bylo nutné v narkóze, protože i na veterině byla agresivní), veškeré testy prokázaly, že jde jinak o zdravé zvíře. Na zkoušku veterinární lékařka nasadila antidepresiva, ale zlepšení to nepřineslo.

Klára Nevečeřalová je přesvědčena, že prvotním problémem je, že nejde o čistokrevnou kočku daného plemene, takže záruky jeho standardního chování tam prostě nejsou. Kvůli tomu, že majitelé pravděpodobně naletěli množírně, lze jen těžko odhadovat, co si Eliška jako kotě zažila. Každopádně i Kláře dávala najevo, že si svoje teritorium je ochotna bránit a o vetřelce nestojí.

Odbornice na kočičí chování proto paní Janě doporučila vyrobit kočíčce do dveří pokoje branku s pletivem, která se do dveřního rámu přichytí na magnet ve chvíli, kdy má přijít návštěva. Eliška zůstane v dané místnosti oddělená a v bezpečí, nicméně každá návštěva ji přes branku bude uplácet dobrotami. Pokud je Eliška neurologicky v pořádku, měla by se přestat návštěv bát.

Mimochodem, pletivo nebo síť mezi dveře Klára doporučila pořídit i v případě handicapované kočky, které chtěla majitelka pořídit kotě jako kamaráda. Síť je po nějaký čas bezpečně oddělovala, přitom se mohly očichávat a postupně si na sebe zvykat. Podobně to může fungovat i s návštěvami – s bonusem pro Elišku, která od každé získá pamlsek, takže si s nimi spojí pozitivní zážitek.

22. února 2021

Paní Janě blýskla naděje, že by se vztahy mezi Eliškou a návštěvami mohly srovnat, takže Klářin úkol vzorně splnila. Klára Nevečeřalová byla poměrně pesimista, protože Eliščina agrese mohla mít kořeny i v nějakém složitějším neurologickém problému, takže po měsíci žádné velké zázraky neočekávala.

Paní Jana mezitím zvala návštěvy, které opravdu Elišku přes pletivo uplácely pamlsky a ona dávala najevo, že o ně nestojí, aby si je v klidu sežrala, když už se nikdo nedíval. To byla při druhé Klářině návštěvě první dobrá zpráva. A k jejímu překvapení už si Eliška vzala přes pletivo pamlsek od ní z ruky a sežrala ho. Byla to malá velká výhra, protože socializace Elišky vůči cizím lidem je na dobré cestě. O to šlo, a paní Jana i Klára byly z posunu v Eliščině chování nadšené. Podle odbornice na kočičí chování to po měsíci bylo úplně jiné zvíře.