Malí psi mají povoleno spát v posteli s páníčkem, ukázal průzkum

Průzkum oslovil majitele psů z řad internetové populace v produktivním věku online populace 15–59 let. Pes nebo psi se vyskytují v domácnostech necelé poloviny (přesněji u 40 procent) této skupiny lidí. Kdo má rád statistiky, u tohoto průzkumu si opravdu užije.

Psa mají častěji mladí lidé do 30 let nebo lidé nad 44 let. Asi nikoho nepřekvapí, že chovat psa je nejobvyklejší v malých obcích, méně časté ve městech a nejméně rozšířené v českých velkoměstech.

Mezi lidmi ve věku 15–59 let je typickým majitelem psa mladý člověk (15–29 let) žijící mimo velkoměsto a pak člověk ve středním věku (45–59 let) žijící v malé obci nebo velkoměstě.

Majitelé psů mají většinou jednoho psa, jen každý pátý majitel má psů víc. Smečku mají častěji lidé v rodinných domech nebo velkých bytech (4+kk a více).

Ačkoli samotné vlastnictví psa nezávisí na příjmu, to, kolik psů člověk má, už na příjmu závisí. Víc psů si častěji pořizují lidé s vyšším příjmem.



Obří plemena jsou početně vzácná

Nejvíc zastoupeni jsou u nás psi střední velikosti (6 až 24 kilogramů v dospělém věku), které má celá polovina pejskařů. Za nimi následují velká plemena (25 až 40 kilogramů v dospělém věku), která chová necelá třetina pejskařů, a trpasličí plemena, která vlastní necelá čtvrtina psích majitelů. Nejméně lidí chová obří plemena (nad 40 kilogramů v dospělém věku).

Zastoupení psů podle lidské populace

Trpasličí plemena mají častěji lidé ve věku 45–59 let žijící v menším bytě (2+kk). Velká a obří plemena mají častěji lidé žijící v rodinném domě nebo velkém bytě (4+kk a více) a lidé žijící v malých obcích.

Pokud už má někdo dva a více psů, jedná se nejčastěji o dva středně velké psy nebo kombinaci středního a trpasličího psa nebo dva velké psy. Kombinace velikostně výrazně odlišných plemen jsou velmi vzácné.

Trpasličí psi mohou všechno

Jaké vybavení či nábytek mají psi k dispozici pro svůj odpočinek? Většina psů má pelech uvnitř domu (pořídilo jim ho 77 procent majitelů psa). Jen třetina majitelů psovi umístila na zahradu boudu (celkově zahradu s možností výběhu pro psa má jen polovina majitelů psů).

Skoro dvě třetiny majitelů dovolují psovi ležet na křesle nebo jiném nábytku a celé dvě pětiny ho tolerují ve vlastní posteli. Nicméně tyto výsady nejsou rozděleny „spravedlivě“.

Kde spějí psi

Zatímco 18 procent psů je výhradně venku, dalších 18 procent je částečně na zahradě a částečně doma (tito psi mají boudu na zahradě i pelech uvnitř domu), 24 procent má pelech jen v rámci domu, ale nesmí vyskočit na nábytek, natož vlézt do postele.

Největší komfort si užívá 38 procent psů, kteří mohou ležet na křeslech i v posteli a většinou mají i vlastní pelech. Zbývající procenta psů mají jiný režim.

Celkově na zahradě pobývají častěji velká a obří plemena (nechává je zde 80 procent majitelů větších plemen) ve srovnání s menšími psy (jen 45 procent majitelů menších plemen). Velcí a obří psi mají také častěji k dispozici psí boudu (pořídilo ji 64 procent majitelů větších psů). A tudíž jsou to typicky psi, kteří jsou výhradně venku.

Ležení na křesle je dovoleno hlavně trpasličím plemenům (dovoluje jim to 86 procent majitelů trpasličích psů) ve srovnání se psy středními (67 procent majitelů středních psů) a většími psy (jen 33 procent majitelů větších psů).

Spaní v posteli je výsadou hlavně trpasličích plemen (64 procent majitelů trpasličích plemen) a středních plemen (46 procent jejich majitelů), zatímco z větších plemen se této pocty dočká jen menší část psů (přesněji jen psi 25 procent majitelů větších plemen). Trpasličí plemena jsou tedy typicky „nejkomfortnější“ skupina psů, která může ležet všude.

Můj pes mi rozumí

Na křesle smí ležet častěji psi, jejichž majitel žije v bytě, ve velkoměstě a je mu přes 44 let. V posteli psa nechávají častěji Pražané, lidé bydlící v menším bytě (do 2+kk) a lidé žijící v domácnosti bez dalších osob, pro které je pes lékem na samotu.

Jací lidé chovají psy.

Pejskaři své psy popisují nejčastěji jako hravé, hodné, přátelské a mazlivé. Nicméně existují rozdíly podle věku (respektive životní fáze), životní úrovně i velikostní třídy psa.

Pro starší ženy jsou čtyřnožci hlavně milí, hodní, přítulní a mazliví. Pro ženy s dětmi jsou přátelští, hraví, hodní a milující děti. Pro mladé muže jsou hraví, hodní, velcí, energičtí a chytří.

Pro pejskaře, kteří spí se psem v posteli, jsou psi hraví, mazliví, rozmazlení a roztomilí. Pro majitele větších plemen jsou psi aktivní, živí, veselí a hraví. Pro majitele středních plemen jsou poslušní, přítulní, tvrdohlaví a věrní. A pro majitele trpasličích plemen jsou psi miláčci, mazlové, chytří, malí a oddaní.