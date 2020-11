Starší malí psi s vámi někdy manipulují. Pamlsky dávejte jen za odměnu

Jeho společnost si můžete klidně užívat v kavárně, na gauči u televize nebo při pracovním obědě. Aby s vámi vaši drobní přátelé zvládli držet krok, musíte jim ovšem lásku a věrnost oplácet náležitou péčí.

Ať už do své domácí smečky přivítáte toy (do 3 kg hmotnosti) nebo mini (do 10 kg) plemeno, musíte vzít v potaz jeho specifické potřeby. Tou první je ochrana organismu.

Když se tito psíci zrovna nenesou ve vašem náručí, musejí běhat po svých v přízemní vrstvě plné prachu a dalších škodlivin. Vypořádat se se všemi nástrahami okolí je stojí spousty energie a stresu, špína navíc ohrožuje jejich zdraví.



„Organismus malých psů pracuje naplno, aby se ubránil nečistotám z okolního prostředí, je proto zbytečné zatěžovat ho navíc krmivem s obsahem obilovin, po kterých pejsek může tloustnout. Ideální jsou proto krmiva bezobilná,“ radí Martin Kváš, odborník značky Brit na výživu a výcvik psů.

V boji proti škodlivinám přízemní vrstvy je nejlepším pomocníkem dobrá imunita. Abyste ji podpořili, musíte se zaměřit na střeva a zdraví jejich mikroflóry.

Zdravotní stav trávicího traktu se navíc projevuje na stavu kůže, která musí být v pořádku, aby mohla účinně bránit tělíčko psa proti vlivům vnějšího prostředí.

Rozmazlujte, ale s mírou

Malí psíci jsou také více náchylní na problémy se zoubky a často se potýkají s parodontózou, záněty dásní. Je proto důležité o chrup pravidelně pečovat, a to i prostřednictvím krmiva.

„Mezi velmi účinné nástroje na ochranu zoubků malých psů patří například šalvěj, hřebíček, rakytník. Vybírejte pro svého pejska takové krmivo, které tyto bylinky obsahuje, a pokrývá tak specifické potřeby drobných plemen,“ radí Martin Kváš.

Mini pejsci bývají často velcí gurmáni. A protože je mnohdy vnímáme jako rovnocenné parťáky, kteří jsou všude s námi, máme tendenci jim dopřávat podobné dobroty jako sami sobě. Lidské jídlo však nedělá psím bříškům dobře a kromě obezity jim může způsobit řadu zdravotních problémů.

„Pokud chcete svému čtyřnohému příteli dopřát zpestření jídelníčku, sáhněte po dobrotě určené speciálně pro jeho psí bříško. Snažte se volit takové pochoutky, které splňují výše uvedené požadavky na výživu malých plemen. Jednou z možností jsou například masové kapsičky. Nejenže pejska potěší, ale díky probiotikům, kurkumě, hřebíčku a dalším ingrediencím pozitivně zapůsobí na jeho zdraví,“ říká Kváš a dodává:

„Při krmení pozor. Obzvláště u starých pejsků a malých plemen těšících se velké pozornosti páníčka může docházet k manipulaci ze strany zvířete. Při servírování kapsiček dbejte na to, aby je pes chápal jako zpestření, o kterém rozhodujete vy. Pokud si váš chlupatý parťák začne odmítáním potravy vynucovat obměny jídelníčku, dejte mu jasně najevo, že tudy cesta nevede.“

Nezapomeňte na výcvik

Malý pejsek není roztomilá plyšová hračka, ale temperamentní společník. Neopomíjejte proto výchovu a naučte ho alespoň základním povelům.

Osvědčeným postupem při výcviku je takzvaná pozitivní motivace, díky které se pes učí přirozenou cestou bez křiku a trestů. S použitím této výcvikové metody se trénink pro psa stává zábavou a dochází k posílení jeho vztahu s pánem.

A vězte, že schopnost reagovat na zadané povely v budoucnu mnohokrát oceníte – usnadní vám totiž společné soužití.