Pes celý život čeká na to, až ho někdo sprdne, říká veterinář

16:01 , aktualizováno 16:01

Do své ordinace v centru Prahy dochází den co den už 22 let, aby znovu na nohy postavil čtyřnohé domácí mazlíčky. „I mezi zvířaty jsou hysterici, agresoři, rozmazlenci, kňourové, upovídálci, introverti a extroverti,“ popisuje veterinář Roman Skala. Na kontě má už šest tisíc operací.