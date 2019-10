Jezevčík je mistrem v balancování, stal se fenoménem internetu

Na hlavě balancuje se vším, co mu tam položíte. Od mrkve přes ruličku toaletního papíru až po hamburger. A jeho majitelé to samozřejmě nezapomenou vyfotit a umístit na sociální sítě. A lidem se to líbí. Jezevčík Harlso se svými snímky nasbíral už padesát milionů zhlédnutí.