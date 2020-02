Brit cestuje po světě s fretkou, zachránilo ho to zřejmě od sebevraždy

Před třemi lety se Charliemu Hammertonovi změnil život. Rodákovi z Falmouthu v hrabství Cornwall bylo třiadvacet let, měl rozjetou kariéru u britského letectva, tři auta a slušné úspory.

Jenže mu během jednoho roku zemřeli tři velmi blízcí lidé. A s žalem se vyrovnal skutečně netradičně: dal výpověď, prodal všechno, co měl, a vyrazil na cestu kolem světa se svým mazlíčkem, fretkou jménem Bandit.

Osm měsíců s Banditem

Fretku, kterou si v roce 2015 vzal z útulku, považuje Charlie za svého nejlepšího kamaráda. Dokonce s ním trávila čas i na letecké základně RAF Coningsby.

Kempovali jsme spolu na nejúchvatnějších místech světa. Bylo super cestovat se zvířecím společníkem. Pro nás oba to byl úžasný zážitek, naprosto osvobozující,“ shrnul Charlie společné putování pro magazín New York Post.



Nekonvenční duo společně na cestách strávilo osm měsíců a navštívilo jedenáct zemí. Podívali se za severní polární kruh i do jižní Itálie. „Začali jsme na severu a jeli za sluncem,“ vysvětluje Charlie.

Místo sebevraždy cesta do světa

Na pouť se vydal poté, co v roce 2017 prožil sérii ztrát. V březnu mu na onemocnění motorického neuronu zemřela matka Jan. Bylo jí 53 let. O pár měsíců později přišel o nejlepšího přítele Willa, pravděpodobně vinou drog. A za dalších pár měsíců ztratil i nevlastní mámu Samanthu, která zemřela na následky infarktu.

„Bylo to hrozné období, během kterého jsem několikrát uvažoval o sebevraždě. Neměl jsem se na koho obrátit. Nakonec jsem ale sebral odvahu a s Banditem vyrazil na cestu,“ popisuje dobrodruh.

Dal výpověď u letectva i v bytě, prodal všechna tři auta a vlastně skoro celý majetek. „Všechno to pro mě byly jen věci, které vlastně nic neznamenaly,“ vysvětluje. V přepočtu si za ně přišel asi na 450 tisíc korun, které investoval do karavanu a následné cesty přes půl světa. „Peněz mám teď sice míň, ale jako člověka mě to hodně obohatilo,“ říká.



Na skejtu pro charitu

O svá dobrodružství se Charlie Hammerton dělí na Facebooku a na Instagramu, předloni také vydal autobiografickou knihu nazvanou Before Our Adventures. Jeho cílem je prý inspirovat i další lidi a pomoci jim s hledáním cesty z deprese nebo nepříznivé životní situace.

Slávu využívá i pro to, aby pomohl různým charitativním organizacím. Na podporu nadace pro lidi s nemocí motorického neuronu s Banditem přešli Hadriánův val. Pro jinou nadaci, která pomáhá drogově závislým, zase na skateboardu ujeli šedesátikilometrovou trasu napříč Londýnem.



Kromě toho Charlie pracuje jako motivační řečník. Cestuje po britských školách a mladým lidem přednáší o tom, jak si poradit na cestách, jak přežít v divočině, ale také jak si vybudovat sebevědomí a nahlížet na svět pozitivněji.