Téměř čtyřletý gorilák Ajabu je malý divoch, už provokuje i Richarda

Ajabu roste jako z vody a neustálý dozor své úžasné matky Shindy již tolik nepotřebuje. A ona to dobře ví. Takže si Ajabu pomalu zvyká, že už se k ní nemůže přitulit nebo se napít mléka, kdykoliv si umíní.

Což tvrdohlavý Ajabu zatím moc nerespektuje. Pokud tedy Shinda sama hoduje na větvičkách a nechce se nechat u žrádla moc rušit, klidně svého potomka odstrčí. Nebo mu na své hrudi neuvolní prostor, kam by nacpal hlavu.

A Ajabu to nese hodně nelibě. Fňuká, někdy se i vzteká a cení zuby, strká do Shindy, nebo se k ní přisaje i za pochodu, což je vidět na záznamu z kamer.

Jinak její jediný syn samozřejmě u Shindy místo k odpočinku stále nachází, jak k přitulení, tak k nakrmení a v noci ke spánku. To se od své mámy ani nehne. Shinda se sice někdy v noci ze společného hnízda radostně odkulí, nicméně jakmile se Ajabu probudí a zjistí to, hned se k ní zase doslova přilepí.

VIDEO: Téměř čtyřletý gorilák Ajabu s mámou Shindou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Během dne je ovšem Ajabu samostatný dostatečně, s puberťáky Nuruem a téměř dospělým Kiburim se pere o sto šest, často na střídačku. Jakmile se ovšem perou ti dva starší, jen si do nich občas bouchne, kousne a raději uskočí do bezpečné vzdálenosti. Jejich rvačky jsou totiž o hodně akčnější.

S bratry ovšem táhne za jeden provaz v okamžiku, když jde o pošťuchování Kamby nebo Bikiry, například jim s oblibou společně kradou větvičky na okus. A u oběda provokují a okrádají Kambu o žrádlo natolik, že ji chovatelé často raději krmí lžičkou, nebo jí její krmnou dávku dávají po částech.

Zleva shánčlivá Shinda, gorilí krasavec Richard s návštěvnicí a Ajabu při krmení během oběda.

I Richard už uznal, že je Ajabu dostatečně velký a zaslouží si jeho pozornost. Občas tedy Ajabua pošťouchnul a ten toho začal náramně rychle využívat. Troufá si na Richarda více, než by mu ještě donedávna respekt dovolil.



Světový den divoké přírody Na sobotu 7. března 2020 připravila Zoo Praha pro své návštěvníky akci ke Světovému dni divoké přírody, zaměřenou na trvale udržitelný život na planetě (téma „Sustaining all life on Earth“). Od 11 do 15 hodin lze navštívit Vzdělávací centrum a zúčastnit se workshopu na výrobu enrichmentu z recyklovatelných materiálů, zahrát si hry s ekologickou tématikou a přispět svými nápady k ochraně přírody. Časy komentovaných setkání a krmení zvířat v Zoo Praha najdete zde na webu.

To totiž Richarda nanejvýš očichával, lehce si jedním prstem zkusil sáhnout na jeho chlupy, nebo zpovzdálí vyhrožoval naznačováním bušení do své hrudi. A pokud se k němu Richard někde nenadále přiblížil, Ajabu hned zalehl, schoval hlavu a dělal neviditelného, dokud Richard nepřešel.

Teď už na Richarda kromě doteků zkouší i kousnutí, tahání za chlupy a ruku, nebo si ho očichává hodně zblízka. Richard to snáší, někdy si Ajabua také očichá, případně do něj šťouchá, nebo mu vyčistí uši, jako to dělá samicím. A pokud Ajabu překročí mez jeho trpělivosti, dá mu to najevo odstrčením či lehkým pohlavkem a pomalu ho tak učí pravidlům gorilího chování.