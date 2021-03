VIDEO: Ve ztichlé Zoo Praha návštěvníky u goril nahradili králíci

„Když jsem osiřelou návštěvnickou částí pavilonu přenášel pásovce, hlavně gorilí kluci si mohli za sklem hlavy ukroutit. Tak mě napadlo, že bychom mohli gorily zaujmout něčím živým,“ popisuje vrchní chovatel primátů Martin Vojáček. Zkonzultoval svůj nápad s dalšími kolegy a jako nejvhodnější adepty vybrali králíky, jsou dostatečně velcí a neškodní.

A tak si minulý týden gorily vyzkoušely, jaké by to bylo mít za sousedy právě ušáky. Dospělé gorily je většinou jen tak v klidu pozorovaly, jinak nijak nevybočily ze svého denního režimu: okusovaly větve a odpočívaly, jen u toho pokukovaly po králících.

Králičí „návštěva“ beze zbytku splnila účel, gorily jejich pozorování během odpočinku příjemně zaměstnalo. Včetně samce Richarda, který se po prodělané nákaze koronavirem dostává opět do kondice (Richard byl pozitivní už na konci února). Také Bikiře a Kambě už je mnohem lépe, nicméně chovatelé o ně zatím stále pečují v přísné karanténě.

Nejvíc králíci zaujali téměř pětiletého Ajabua a osmiletého Nurua. Králíci byli hned po vypuštění úplně klidní, hopkali si po návštěvnickém prostoru a nakukovali gorilám do expozice. Odhopkali, jen když proti nim vyrazil Ajabu a bouchl do skla, ale za chvíli se zase bez obav ke sklu vrátili.

Právě u skla Ajabu také vydržel nejdéle, nejraději by se s nimi zřejmě podél skel honil, jako to nedávno dělal s chovatelkami. Od okusu větví se ke králíkům pořád vracel, provokoval je ke hře a bušil se do hrudníku. Starší Nuru je nejprve obhlížel jen z dálky, ale pak se také na chvíli uložil u skla.

Gorily každodenní rozptýlení potřebují, proto chovatelé stále vymýšlejí, jak jim zpestřit krmení. Na denním pořádku jsou nejrůznější potravinové hlavolamy. Občas gorilám pouští i hudbu různých žánrů či mluvené slovo, Ajabu ovšem miluje bublifuk.

Ztichlá zoo dokumentuje 173 dní uzávěry

Pro návštěvníky i gorily je několikaměsíční uzavření zoo víc než dlouhé. Za uplynulý rok, od začátku března 2020 do konce února 2021, měla Zoo Praha uzamčeny své brány přesně na 173 dní. Tak dlouho ve své historii nikdy uzavřena nebyla.

V sobotu 27. března se neuskutečnilo ani plánované tradiční zahájení hlavní sezony, mohlo proběhnout jen virtuálně. Fanouškům ovšem udělalo radost zahájení prodeje fotoknihy Ztichlá zoo, jejíž výtěžek jde celý na podporu Zoo Praha (zakoupit ji lze zde). Pomoci můžete i adopcí a sponzoringem nebo nákupem stravenek pro zvířata.

Skvělý projekt na podporu zoo vymyslel a zrealizoval Jenda Žák ze ZŠ Sokolov. Vytvořil dvě únikové hry s tématikou Zoo Praha, a kdo si hry zahraje, může jí finančně přispět. Během prvních dvou dnů vydělal pro zvířata přes 30 tisíc korun. Kniha Ztichlá zoo umožní návštěvníkům nahlédnout do doby, kdy byla Zoo Praha sice uzavřená, ale žila dál. Prostřednictvím fotografií vás zavede do zákulisí práce chovatelů a mezi zvířata, která jste vidět nemohli.

„Jsme vděčni každému, kdo se nám snaží pomoci,“ zdůrazňuje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Za sebe i za všechny kolegy opravdu velmi upřímně děkuji! A nemohu vynechat ani ty, kdo nás ve svých zprávách povzbuzují.“

Po zveřejnění informací o obtížné situaci zoologických zahrad, pro něž je momentálně důležitá skutečně každá koruna, totiž zesílila podpora veřejnosti. Což je dobře, protože propad příjmů spojený jen s uzavřením Zoo Praha překročil od 1. ledna 2021 již 40 milionů.